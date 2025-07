Si intitola Storie top secret il nuovo programma di History Channel in onda oggi, domenica 27 luglio. La rete, fruibile sul canale 118 e 409 di Sky, lo manda in onda in prima serata, dalle ore 21:10 circa.

Storie top secret History Channel, chi è il conduttore

Storie top secret è una docuserie composta da dieci puntate, in onda per altrettante settimane nel prime time della domenica su History Channel.

La società che cura la realizzazione della produzione è Nutropia. Il conduttore e narratore del format è David Duchovny. Regista ed attore, è noto a livello internazionale per la partecipazione a serie e film di grande successo, fra cui X Files e Californication. In carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, fra cui la vittoria di due Golden Globe e ben quattro candidature agli Emmy Awards.

Focus sulle storie delle operazioni di intelligence rimaste segrete per decenni

Nelle dieci puntate di Storie top secret è dato spazio alle operazioni, spesso estreme, compiute dai governi e dalle agenzie di intelligence di tutto il mondo. Molte di queste vicende sono state coperte, per anni, dal segreto di Stato, ma oggi, grazie alla declassificazione dei documenti, possono finalmente essere divulgate.

Ed è proprio questo l’obiettivo della trasmissione televisiva: rende pubbliche alcune delle storie più incredibili e controverse della storia moderna. Ogni episodio è dedicato ad un specifico evento, che viene narrato con enfasi cinematografica. Mediante gli interventi del narratore Duchovny e di ospiti ed esperti, il pubblico ha la possibilità di riflettere su tematiche molto importanti come la manipolazione dell’informazione e le conseguenze, spesso poco piacevoli, della segretezza.

Storie top secret History Channel, nella prima puntata si parla delle basi militare segrete

Nel corso della prima puntata di Storie top secret, nuovo programma di History Channel, si parla dei cosiddetti black sites. Si tratta delle basi militari segrete, luoghi creati dai governi e dalle agenzie di intelligence con lo scopo di realizzare operazioni strategiche, tenendo a debita distanza l’opinione pubblica.

Il viaggio parte dal bunker antiatomico di Mount Weather, in Virginia. Si tratta di un luogo creato per salvaguardare la sicurezza del governo a stelle e strisce in caso di emergenza. Ci si sposta, poi, a Mayak, dove l’impianto sovietico segreto ha provocato un grave disastro atomico che ha coinvolto Kyshtym. A Camp Century, inoltre, sono raccontati i lavori inerenti il progetto nucleare occulto messo in piedi sotto i ghiacci della Groenlandia.

Infine, la puntata esplora Pine Gap, centro di sorveglianza posto in Australia, Fort Hunt, utilizzato per gli interrogatori nella Seconda Guerra Mondiale e Camp Hale, dove la CIA ha addestrato ribelli tibetani contro la Cina.