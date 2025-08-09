Dopo Hercai Amore e Vendetta ed Il Dottor Alì, il prime time di Real Time accoglie un nuovo titolo turco. Stiamo parlando di Dottor Hekim Medico Geniale, serie tv al via il 9 agosto, dalle ore 21:20 circa.

Dottor Hekim Medico Geniale, regista e dove è girata

Dottor Hekim Medico Geniale è realizzata da Karga Seven Pictures ed OJO Pictures. La serie è prodotta in Turchia, dove ha debuttato, con il titolo originale Hekimoglu, sulla rete Kanal D. Si tratta dell’adattamento turco di Dr. House, storica serie tv statunitense mandata in onda da Fox dal 2004 al 2012.

Sono cinquantuno le puntate che compongono la serie, ognuna delle quali ha una durata di circa due ore. Gli appuntamenti sono suddivisi in due stagioni: la prima ne contiene quattordici, mentre la seconda i restanti trentasette. La sceneggiatura è di Banu Kiremitci Bozkurt, Nese Sen, Elif Benan Tufekci, Esed Akcilad e Murat Taskent. La regia, invece, è affidata a Hulya Gezer, Semih Bagcı ed Emre Aybek.

La riprese si sono svolte ad Istanbul.

Dottor Hekim Medico Geniale, la trama

Il grande protagonista della serie è Ates Hekimoglu. Medico specializzato in malattie infettive ed in nefrologia, lavora presso un ospedale di fondazione. Hekimoglu è un professionista stimato: la sua competenza è indubbia e, nel corso della sua carriera, è riuscito a risolvere anche i casi clinici in apparenza più complessi ed inspiegabili.

Al suo indiscusso talento, però, è associato un carattere decisamente complesso. Emotivamente distaccato ed insofferente alle regole, non si lascia minimamente coinvolgere dai pazienti, non è interessato alle loro storie ma si basa solamente sui dati e sulle evidenze scientifiche. Queste sue caratteristiche lo rendono spesso poco simpatico agli occhi delle persone ed hanno causato, nel tempo, non pochi problemi.

Spoiler finale

Nel corso della serie, il personaggio principale deve fare i conti con Orhan, medico oncologo, e soprattutto con Ipek, la direttrice dell’ospedale. Nel suo team di medici, invece, il protagonista può contare su Mehmet Ali, Emre e Zeynep. Giovani e molto diversi fra loro, i professionisti sanitari competono con l’obiettivo di ottenere il favore di Hekimoglu.

Dottor Hekim Medico Geniale, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la nuova serie tv, al via il 9 agosto in prima serata su Real Time.