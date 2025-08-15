A partire da venerdì 15 agosto inizia, ufficialmente, la stagione calcistica. In tale data, infatti, prende il via, con i 32esimi di finale, la Coppa Italia 2025-2026.

Coppa Italia 2025-2026 32esimi di finale, protagoniste le reti Mediaset

Come lo scorso anno, la Coppa Italia 2025-2026 è visibile, in diretta ed in esclusiva, sulle reti Mediaset. La competizione proseguirà per tutta la durata della stagione, giungendo al termine il 13 maggio del prossimo anno, con la finale prevista allo Stadio Olimpico di Roma.

A tale fase del torneo partecipano i quattro team che hanno superato i preliminari, oltre alle compagini della Serie B e a quelle di Serie A che, nella scorsa stagione, hanno chiuso fra il nono ed il diciassettesimo posto in classifica.

Sedici le partite che compongono la fase dei 32esimi di finale di Coppa Italia. I match si disputano nell’arco di quattro giornate, dal 15 al 18 agosto.

Gli incontri del venerdì e del sabato

I primi appuntamenti dei 32esimi di finale di Coppa Italia sono in programma il 15 agosto. La rete 20 trasmette, dalle 18:00, la sfida fra l’Empoli e la Reggiana, mentre alle 20:45 è la volta dell’incontro fra il Lecce e la Juve Stabia. Su Italia 1, invece, alle 18:30 il Sassuolo neopromosso in A lancia la sfida al Catanzaro. Alle 21:15, infine, il Genoa cerca l’accesso al prossimo turno contro la L.R. Vicenza.

Il giorno seguente, sabato 16 agosto, su 20 c’è Venezia-Mantova alle 18:00 e Cagliari-Virtus Entella alle 20:45. Su Italia 1, alle 18:45 è previsto il fischio di inizio del faccia a faccia fra il Como e il Sudtirol. Alle 21:15, la Cremonese sfida il Palermo.

Coppa Italia 2025-2026 32esimi di finale, gli incontri di domenica e lunedì

Il calendario dei 32esimi di finale di Coppa Italia 2025-2026 prosegue con altre quattro partite domenica 17 agosto. Alle 18:00, il 20 trasmette Monza-Frosinone. Poco più tardi, alle 18:30 su Italia 1, è la volta di Parma-Pescara. Nuovamente il 20, alle 20:45, manda in onda Cesena-Pisa. Alle 21:15 su Italia 1, debutta il Milan di Massimiliano Allegri, che a San Siro cerca la vittoria contro il Bari.

Infine, il 18 agosto, i 32esimi di finale di Coppa Italia giunge alla conclusione con gli ultimi quattro match. Su 20, alle 18:30 ed alle 20:45 ci sono, rispettivamente, gli scontri Audace Cerignola-Hellas Verona ed Udinese-Carrarese. Su Italia 1, invece, alle 18:30 lo Spezia incontra la Sampdoria. Alle 21:15, il Torino affronta il Modena.