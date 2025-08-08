Si intitola Dimentica il ragazzo l’appuntamento di And Just Like That in onda oggi, venerdì 8 agosto, su Sky Serie. Si tratta del penultimo episodio stagionale.

And Just Like That Dimentica il ragazzo, la serie oramai prossima alla conclusione

Le società che hanno curato la realizzazione di And Just Like That sono le Michael Patrick King Productions, Pretty Matches Productions e la Rialto Films.

Ideata da Darren Star, la sceneggiatura degli appuntamenti della terza stagione sono scritti da Michael Patrick King, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, Samantha Irby, Rachel Palmer, Susan Fales-Hill e Lucas Froehlich. La regia, invece, è firmata da Michael Patrick King.

Con l’episodio in onda la prossima settimana giunge definitivamente al termine la serie And Just Like That. A comunicare la notizia è stata lo showrunner Michael Patrick King. L’attrice Sarah Jessica Parker, poco dopo, ha salutato definitivamente il personaggio di Carrie, già protagonista di Sex and the City.

And Just Like That Dimentica il ragazzo, la trama

Nel corso dell’appuntamento intitolato Dimentica il ragazzo, la protagonista Carrie è oramai prossima a concludere la stesura del suo libro. L’editore, tuttavia, non è soddisfatto del finale e pretende delle modifiche. Intanto, Carrie inizia a riflettere anche in merito alla sua storia personale.

Le protagoniste devono fare i conti con l’oramai imminente Giorno del Ringraziamento. In particolare, Carrie è impegnata nelle preparazioni del suo primo Ringraziamento e può contare sul sostegno, nei fornelli, dell’aspirante chef Brady.

Il personaggio principale, poi, cede alla malinconia quando Lisette, la ragazza che ha acquisito il suo vecchio appartamento, la invita ad un ricevimento a casa sua.

Spoiler finale

Nella penultima puntata di And Just Like That, Charlotte prova a mettere ordine nei suoi sentimenti contrastanti in merito al musical scolastico di Rock. Infine, Miranda manda su tutte le furie Brady nel momento in cui invita, senza consultarlo prima, Mia, la mamma del suo bimbo. Non appena lo scopre, il ragazzo pretende che la protagonista annulli l’invito alla sua ex compagna.

And Just Like That Dimentica il ragazzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della terza stagione di And Just Like That, che si avvia oramai alla conclusione con l’appuntamento odierno, in onda a partire dalle ore 21:10 circa sulla rete Sky Serie e fruibile in streaming mediante l’applicazione Sky Go.