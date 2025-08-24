La stagione delle fiction Mediaset partirà con Buongiorno Mamma 3. La produzione, infatti, andrà in onda a partire da settembre, come di consueto in prima serata su Canale 5.

Buongiorno Mamma 3, regista e dove è girata

La terza stagione di Buongiorno Mamma è una realizzazione originale della Lux Vide, che l’ha prodotta per conto della RTI.

Al momento, non è stata ancora comunicata la data esatta nella quale partirà il nuovo capitolo della fiction. Quel che è certo è che gli appuntamenti saranno fruibili, oltre che in televisione, anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity. Su tale piattaforma, inoltre, sono disponibili alla visione anche le due stagioni già andate in onda.

Le riprese si sono svolte lo scorso inverno e si sono concentrate in varie località di Roma. Piccola novità per quel che riguarda la regia: essa sarà guidata dalla confermata Laura Chiossone, insieme alla quale debutterà Edoardo Re. Sono quattro le puntate previste.

Buongiorno Mamma 3, la trama

Al centro della trama di Buongiorno Mamma 3 ci sono gli esponenti della famiglia Borghi. Il protagonista è ancora una volta Guido, personaggio che ha il volto di Raoul Bova.

Al suo fianco torna la moglie Anna (ovvero Maria Chiara Giannetta), oltre che i loro figli Francesca, Jacopo, Sole e Michele. Guido, nelle nuove puntate, dovrà fare i conti con nuove difficoltà dovute alla gestione della ONLUS, fondata e fortemente sostenuta da Anna.

Spoiler finale

A peggiorare ulteriormente la situazione, durante la terza stagione di Buongiorno Mamma, c’è il ritorno di un vecchio personaggio a lungo rimasto distante. Stiamo parlando di Agata (che ha il volto di Beatrice Arnera), misteriosa presenza che tenterà a tutti i costi di scoprire i misteri in cui è avvolto il suo passato legato alla giovinezza di Anna e Guido.

Il protagonista, poi, deve affrontare un nuovo e molto doloroso mistero che non avrebbe mai voluto vivere. Al suo fianco, però, potrà contare sul sostegno della nuova arrivata Laura, donna affascinante ed enigmatica, interpretata da Serena Iansiti.

Buongiorno Mamma 3, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Buongiorno Mamma 3, al via prossimamente nel prime time di Canale 5.