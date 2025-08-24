Tornerà anche a settembre 2025, per una nuova edizione, il dating show Uomini e Donne, che avrà come tronista Flavio Ubirti. Quest’ultimo è un volto già noto al pubblico, avendo partecipato a Temptation Island.

Uomini e Donne Flavio Ubirti, la partecipazione allo show estivo di Canale 5

La notorietà di Flavio Ubirti è arrivata, dunque, lo scorso luglio. Durante la prima puntata di Temptation Island, prodotto dalla Fascino e guidato da Filippo Bisciglia, il ragazzo è apparso in qualità di tentatore, attirando non poco interesse sia nel pubblico a casa che nelle varie fidanzate del villaggio.

Durante la trasmissione ha legato particolarmente con Denise, con la quale tuttavia non è scattata la scintilla. Ubirti, dunque, è uscito da Temptation da single e, anche grazie alla grande popolarità ricevuta, otterrà il ruolo di tronista a Uomini e Donne.

La biografia del nuovo protagonista del dating show

Maggiori dettagli relativi alla biografia di Flavio Ubirti sono stati forniti da Il Mattino. Il giovane è nato nel 2001 a Figline Valdarno, piccolo centro posto a poca distanza da Firenze. Sin da piccolo ha la passione per lo sport, soprattutto per il mondo del calcio. Ubirti è riuscito a coronare il suo sogno, divenendo un calciatore professionista, nel ruolo di portiere.

Numerose le avventure professionali. Il nuovo tronista di Uomini e Donne, infatti, ha militato nei club Arezzo, Cannara e Baldaccio Bruni. Inoltre, ha vestito anche la maglia della Nazionale Under 17 di Lega Pro. Da qualche settimana, dopo il successo a Temptation Island, Ubirti può contare su un grande seguito sui social.

Poco prima di debuttare nel format, infatti, vantava su Instagram poco meno di 8 mila follower. Oggi, invece, il numero è cresciuto in maniera considerevole, sfiorando gli 80 mila seguaci.

Uomini e Donne Flavio Ubirti, l’addio al calcio

La notizia dell’arrivo di Flavio Ubirti ad Uomini e Donne aveva iniziato a circolare già qualche settimana fa, dopo le dichiarazioni rilasciate da Alberto Bruni, direttore sportivo della squadra di calcio Baldaccio Bruni, dove militava il portiere. Il rappresentate del club, dialogando con la testata giornalistica locale Arezzo Notizie, aveva detto: “Il portiere ci ha chiamato oggi e ci ha detto di aver ricevuto un’offerta di lavoro molto importante da Mediaset e quindi deve smettere di giocare“.

Flavio Ubirti non è il primo tronista di Uomini e Donne ad aver avuto un passato a Temptation Island. Il caso più recente è quello di Martina De Iannon, che dopo aver interrotto la relazione davanti al falò ha ritrovato l’amore, nel dating show pomeridiano, con Ciro Solimeno.