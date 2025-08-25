Dopo una lunghissima pausa per il Ferragosto, dal 25 al 29 agosto tornano, con nuovi appuntamenti, i format Camper in viaggio e Camper. Le trasmissioni sono proposte, su Rai 1, dalle 11:30 e dalle 12:00.

Camper in viaggio Camper 25 29 agosto, la Valle del Tronto

I conduttori di Camper in viaggio sono, come sempre, Tinto ed Alessia Mancini, affiancati da Umberto Broccoli. Supportati da alcuni camperisti locali, i presentatori raggiungono le Marche, concentrandosi soprattutto sui territori della Valle del Tronto, che si snoda lungo il fiume omonimo nella provincia di Ascoli Piceno.

Il viaggio parte da Grottammare, borgo tra mare e montagna noto per aver dato i natali a Papa Sisto V. Spazio ad Offida, terrazza affacciata sul Mar Adriatico, dove i conduttori analizzano la tradizione del tombolo, strumento utilizzato per realizzare apprezzati pizzi e merletti.

La Quintana di Ascoli

Ancora spazio a storia e tradizione, a Camper in viaggio, durante la tappa di Ascoli. Qui, i conduttori osservano la Quintana, storica rievocazione medioevale che coinvolge tutti i quartieri della città che si sfidano in una giostra cavalleresca. A San Benedetto del Tronto è esplorata la Riviera delle Palme dove, da un’imbarcazione storica, Alessia cucinerà il classico brodetto alla sanbenedettese con un marinaio di lungo corso.

La tappa conclusiva è a Ripatransone. Nel borgo, Mancini e Tinto si devono sfidare nella preparazione delle olive ascolane. A giudicare la gara c’è la cuoca Ilaria Cappellacci.

Camper in viaggio Camper 25 29 agosto, le avventure di Peppone

A seguire, dal 25 al 29 agosto, Peppone Calabrese conduce Camper. L’inviato Marco Di Buono, per tutta la settimana, è nel cuore della Lomellina, tra le atmosfere autentiche di Castello d’Agogna, piccolo comune rurale in provincia di Pavia. Elisa Silvestrin prosegue il viaggio fra le coste italiane, raggiungendo Gallipoli, Punta Prosciutto e San Pietro a Taranto e Budoni e San Teodoro in Sardegna.

Lorenzo Branchetti si avventura fra i borghi più belli d’Italia, visitando Alatri nel Lazio, Sezza nell’Agro Pontino e Posada, Orgosolo e Tempio Pausania in Sardegna. Annalisa Baldi partecipa alla Festa Celtica di Courmayer e al Roll Fest di Bracciano. Mentre Daria Luppino entra nel Santuario della Madonna Addolorata di Castelpetroso (provincia di Isernia), Valentina Caruso esplora il Parco Archeologico Terme di Baia a Bacoli, vicino Napoli. Con Angela Achilli è possibile sentire il concerto di Cristina D’Avena. Poi, Marco Scorza visita i mercati di Siracusa e Tricase, in provincia di Lecce.

Vari gli ospiti attesi a Camper. Fra gli altri, spazio al rapper Piotta ed al cantautore Piero Mazzocchetti.