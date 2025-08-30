Prosegue con la puntata Poesie in corsa la prima stagione di Dottor Hekim Medico Geniale. La serie tv è proposta su Real Time, a partire dalle ore 21:15 circa.

Dottor Hekim Medico Geniale Poesie in corsa, regista e dove è girata

Dottor Hekim Medico Geniale è realizzata da Karga Seven Pictures ed OJO Pictures. La serie è prodotta in Turchia, dove ha debuttato, con il titolo originale Hekimoglu, sulla rete Kanal D. Si tratta dell’adattamento turco di Dr. House, storica serie tv statunitense mandata in onda da Fox dal 2004 al 2012.

Sono cinquantuno le puntate che compongono la serie, ognuna delle quali ha una durata di circa due ore. Gli appuntamenti sono suddivisi in due stagioni: la prima ne contiene quattordici, mentre la seconda i restanti trentasette. La sceneggiatura è di Banu Kiremitci Bozkurt, Nese Sen, Elif Benan Tufekci, Esed Akcilad e Murat Taskent. La regia, invece, è affidata a Hulya Gezer, Semih Bagcı ed Emre Aybek.

La riprese si sono svolte ad Istanbul.

Dottor Hekim Medico Geniale Poesie in corsa, la trama

Nel corso dell’appuntamento intitolato Poesie in corsa di Dottor Hekim è centrale il caso di Gulay. La donna, infatti, ha dei problemi di natura psicologica, i cui dettagli, tuttavia, sono ancora in discussione. La degente, affiancata dal figlio, manifesta sintomi decisamente strani: oltre a rivolgere parole offensive nei confronti degli sconosciuti, soffre di allucinazione ed avverte forti dolori in varie parti del corpo, soprattutto ad una gamba. Per tale motivo, la paziente è portata in ospedale, dove è diagnosticata la presenza di una embolia. In breve tempo, però, è la saluta mentale ad attirare l’attenzione dei personaggi principali.

Spoiler finale

Intanto, durante il nuovo episodio della serie tv, Hekim si occupa di una giovane ragazza, accompagnata in ospedale dalla mamma a causa di mal di gola prolungato. Il dottore decide di approfondire meglio la situazione, anche se non mancano degli screzi con la genitrice. Infine, fervono i preparativi per il compleanno del protagonista. Vista l’occasione, gli specializzandi pensano di effettuare una festa a sorpresa, ma le cose non andranno come previsto.

Dottor Hekim Medico Geniale Poesie in corsa, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la serie tv, che prosegue con il quarto appuntamento in prima serata su Real Time.