Prende il via venerdì 12 settembre, con la prima puntata, la fiction Kabul. Si tratta del primo titolo inedito Rai Fiction ad essere trasmesso nella nuova stagione televisiva.

Kabul prima puntata, regista e dove è girata

Presentata in anteprima mondiale a Lille, durante il Concorso Séries Mania 2025, la serie tv è ambientata nell’agosto del 2021. In tale periodo, Kabul è tornata in mano ai talebani, con conseguenze a catena sulla popolazione civile dell’Afghanistan.

Kabul è la nuova, grande co-produzione dell’Alleanza Europea, ovvero Rai Fiction, la tedesca ZDF e la francese France Télévisions. La regia è curata da Kasia Adamik ed Olga Chajdas.

La narrazione, seppur liberamente ispirata, prende spunto da fatti reali. La prima stagione è composta da sei episodi, dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Rai 3, salvo improvvise modifiche di palinsesto, ne propone due alla settimana, nel prime time del venerdì. Le riprese si sono svolte ad Atene.

Kabul prima puntata, la trama

Nella fiction Kabul si intrecciano le storie di vari protagonisti. In primis quella di Zahara, una procuratrice del tribunale locale che diventa una fuggitiva a cui i talebani danno la caccia. Dopo un primo tentativo di opporre resistenza, la donna, insieme al marito Baqir, si reca all’Ambasciata francese, nel tentativo disperato di lasciare l’Afghanistan.

Loro figlio Fazal, invece, è un soldato dell’esercito nazionale afghano. La sua unità si disperde con l’ascesa al potere dei talebani e lui, dopo un tentativo di fuga andato a male e braccato dai nemici, trova rifugio nella CIA. Tale agenzia lo incarica di infiltrarsi in una cellula dell’ISIS per evitare un attacco.

Spoiler finale

Altro personaggio al centro della prima puntata di Kabul è Amina, sorella di Fazal. Lei lavora come medico nell’ospedale della città, ma con lo scoppiare del caos tenta la fuga recandosi verso l’aeroporto. Porta con sé Nooria, una piccola paziente.

Nello stesso momento Giovanni, giovane console italiano, ottiene l’incarico di occuparsi in prima persona delle evacuazioni. Si ritrova, così, a fare i conti con la fiumana di rifugiati e con la crisi umanitaria che scoppia ad Abbey Gate.

Infine, nella prima puntata della serie, Vera, un’agente dello spionaggio tedesco, intraprende una missione per salvare il generale Hassan, un ufficiale Afghano che le ha salvato la vita durante un’imboscata due anni prima.

Kabul prima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Kabul, al via il 12 settembre su Rai 3.