Prende il via mercoledì 17 settembre, con la prima puntata, Buongiorno Mamma 3. La fiction è in onda dalle ore 21:20 circa, su Canale 5.

Buongiorno Mamma 3 prima puntata, regista e dove è girata

Realizzata dalla società Lux Vide per conto della RTI, la terza stagione della fiction è composta da otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. La rete ammiraglia del Biscione ne propone due alla settimana, nel prime time del mercoledì. Salvo improvvise modifiche di palinsesto, il finale è previsto l’8 ottobre.

La regia della produzione è affidata alla coppia composta da Laura Chiossone ed Edoardo Re. La sceneggiatura, invece, è firmata da Elena Bucaccio, che ha collaborato con Lea Tafuri e Leonardo Valenti. Le riprese, durate alcune settimane, si sono svolte in varie zone del Lazio, concentrandosi soprattutto nella provincia di Roma.

Buongiorno Mamma 3 prima puntata, la trama

Nel corso di Buongiorno Mamma 3, sono passati alcuni anni dalla fine della seconda stagione. I protagonisti sono oramai prossimi a festeggiare il Natale e Guido Borghi, approfittando della presenza della famiglia, decide di fare un annuncio. Il personaggio interpretato da Raoul Bova sta per convolare a nozze. Al suo fianco, però, non c’è Anna, il cui destino è avvolto nel mistero, ma una nuova arrivata, la misteriosa Laura De Santis.

La presenza di quest’ultima crea non pochi problemi in Agata, che su invito del protagonista ha fatto ritorno da Londra. Le due hanno caratteri opposti e la seconda, forse per gelosia, fatica ad accettare la presenza di un nuovo membro in famiglia.

Spoiler finale

Nella prima puntata di Buongiorno Mamma 3, il pubblico conosce il destino degli altri personaggi. Jacopo, ad esempio, ha abbandonato il nostro paese alla ricerca di fortuna. Francesca, invece, è rimasta a Bracciano e prova a creare una famiglia con Karim. A sua volta, Sole, seppur senza un marito, è alla ricerca della sua strada e, al suo fianco, può contare su Greg e la piccola Nina. Infine, c’è Michelino che, oramai dodicenne, deve affrontare i problemi tipici dell’adolescenza.

Buongiorno Mamma 3 prima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Buongiorno Mamma 3, al via su Canale 5 il 17 settembre.