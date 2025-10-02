Prosegue con la seconda puntata la fiction La Ricetta della Felicità. Il titolo è visibile su Rai 1 nel prime time di giovedì 2 ottobre.

La Ricetta della Felicità seconda puntata, regista e dove è girata

Co-prodotta da Rai Fiction e Stand By Me, la fiction è diretta da Giacomo Campiotti. Il soggetto della serie è firmata da Anna Mittone, Annalena Benini, Daniela Delle Foglie e Simona Coppini. La sceneggiatura, invece, è firmata da Simona Coppini, Anna Mittone e Mauro Casiraghi.

Le riprese si sono svolte in Emilia Romagna. Sono otto gli episodi che compongono la prima stagione, suddivisi in quattro prime serate. Il debutto dello scorso 25 settembre ha ottenuto buoni ascolti, tenendo compagnia a 3 milioni di spettatori con il 19% di share.

La Ricetta della Felicità seconda puntata, la trama

Nella seconda puntata de La Ricetta della Felicità prosegue, da parte dei protagonisti, la ricerca di Enrico, scomparso nel nulla nel debutto di sette giorni fa. Marta e Giacomo si concentrano su nuove tracce, emerse in merito al passato dell’uomo. Susanna, a sua volta, inizia a sospettare che il fratello provi qualcosa nei confronti di Marta.

Greta, salvata da Asia dopo una disavventura in spiaggia, stringe con lei un legame speciale. Per Giovà si prospettano nuovi problemi, in quanto deve fare ancora una volta i conti con il vizio del gioco.

Spoiler finale

Una svolta, nella seconda puntata de La Ricetta della Felicità, si ha quando Rosa, una notte, sparisce. Tale fatto desta grande preoccupazione, perché nessuno era stato avvisato dalla donna. Le telecamere rivelano che il personaggio interpretato da Valeria Fabrizi ha preso un passaggio verso Milano per incontrare Enrico.

Marta e Susanna, non appena apprendono tale fatto, partono subito alla sua ricerca. Greta, nel frattempo, ha la possibilità di rivedere il suo fidanzato Tommaso. Infine, la protagonista Susanna, turbata per non essere riuscita ad avere informazioni su Rosa, fa ritorno in città quando nota un dettaglio presente in un vecchio album fotografico che la sconvolge.

La Ricetta della Felicità seconda puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de La Ricetta della Felicità, fiction che procede, con un nuovo appuntamento, nel prime time del 2 ottobre su Rai 1 ed in streaming su Rai Play.