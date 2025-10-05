Continua domenica 5 settembre, con gli episodi In balia delle onde e Ritrovare la rotta, la prima stagione di Balene Amiche per sempre. La fiction, appartenente al genere drammatico, è in onda su Rai 1, dalle 21:25.

Balene Amiche per sempre In balia delle onde, regista e dove è girata

Realizzata da Rai Fiction e Fast Film, la fiction Balene Amiche per sempre ha giovato del supporto Mic-Direzione generale Cinema e Audiovisivo.

Girata ed ambientata ad Ancona, la serie tv ha come protagoniste Evelina e Milla, interpretate rispettivamente da Veronica Pivetti e Carla Signoris.

Il regista dietro la macchina da presa degli appuntamenti è Alessandro Casale. La trama, tratta dall’omonimo romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello, è scritta da Fabrizia Midula, Barbara Cappi, Grazia Giardiello e Giorgio Nerone.

Balene Amiche per sempre In balia delle onde, la trama

Nell’episodio In balia delle onde, la protagonista Mila prende la decisione di interrompere il matrimonio con Walter. Per compiere al meglio questo importante passo chiede aiuto a Cesare. Al tempo stesso, Mila ed Evelina portano avanti le indagini per risolvere il mistero che sta dietro la morte di Adriana.

Il sospettato Pancotti sembra avare un’alibi in grado di scagionarlo, ma una scoperta al Conero rivela l’identità del misterioso amante. Intanto, c’è un avvicinamento fra Emanuele e Flaminia ed Evelina trova il coraggio di cambiare.

Ritrovare la rotta, la trama

La serata in compagnia di Balene Amiche per sempre procede con l’episodio Ritrovare la rotta. Durante esso, le indagini sulla morte di Adriana trovano nuovi sviluppi dopo la scoperto dell’ultimo suo amore segreto. Ciò permette di far emergere una situazione disastrata nei conti della SOS Balene, in rosso nel momento in cui la donna è scomparsa.

La tensione, intanto, cresce all’interno del pastificio. Gli operai, non appena vengono a sapere della vendita saltata, indicono uno sciopero. Walter, per far tornare alla normalità la situazione, escogita una soluzione.

Balene Amiche per sempre In balia delle onde, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi interpretati da Balene Amiche per sempre, i cui appuntamenti sono fruibili, oltre che in televisione, anche in streaming ed on demand mediante Rai Play.