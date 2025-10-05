Nella puntata di domenica 5 ottobre 2025, il quiz preserale di Rai 1, Reazione a Catena, ha incoronato una nuova e promettente squadra campione: Le Tre Stagioni. Il trio, composto da Giulia, Serena e Valentina, proviene da diverse città del Veneto (Verona, Padova e Treviso). Il nome della squadra, come hanno spiegato, è un omaggio poetico alla loro amicizia e alle loro diverse età: “ognuna di noi rappresenta una stagione della vita”.

Le Tre Stagioni: la sfida contro i Metà e Metà a Reazione a Catena

Le Tre Stagioni hanno conquistato il titolo di campionesse al termine di una puntata combattuta, riuscendo a battere i campioni uscenti, i Metà e Metà. Questi ultimi erano reduci da due puntate da campioni e da una cospicua vincita di 26.250 euro. Il momento decisivo, come sempre, è stato il gioco dell’Intesa Vincente. Qui, le nuove arrivate hanno dimostrato una sintonia eccezionale, totalizzando ben 9 parole corrette. I Metà e Metà si sono fermati a 8. Di conseguenza, si è reso necessario uno spareggio cronometrico, che ha visto prevalere le concorrenti venete con un tempo di 2 secondi contro i 4 degli avversari, garantendosi così l’accesso all’Ultima Catena.

Ultima Catena: parola “Raccolta” e vincita sfiorata

Le Tre Stagioni sono arrivate al gioco finale con un montepremi iniziale molto alto, pari a 96.000 euro. Dopo una sola dimezzatura, la cifra è scesa a 48.000 euro. Per avere un indizio in più, hanno deciso di acquistare il Terzo Elemento, riducendo così il montepremi a 24.000 euro. Gli indizi a loro disposizione erano:

Frutti

Archivio

Terzo elemento: Volume

La parola da indovinare doveva iniziare con le lettere “Ra” e finire con la “a”. Dopo una breve ma intensa riflessione, la loro risposta è stata “Raccolta”. Purtroppo, nonostante fosse una soluzione plausibile, non era quella corretta. La parola esatta era “Rubrica”, e quindi, per questa prima puntata, non c’è stata nessuna vincita.

Reazioni social: “Squadra elegante e preparata”

Sui social media, in particolare su X, il pubblico ha accolto con grande favore il debutto delle nuove campionesse, apprezzandone lo stile e la preparazione:

“Finalmente una squadra tutta al femminile! Preparatissime.”

“Peccato per la parola finale. Raccolta ci stava, ma Rubrica era sicuramente più precisa con Volume.”

“Mi piace la loro dinamica: Giulia è lucidissima, Serena brillante e Valentina strategica.”

“Le Tre Stagioni: un nome poetico per un gioco solido e intelligente.”

Anche il conduttore Pino Insegno ha commentato con una battuta: “Tre stagioni, ma mi sembrano tutte in piena fioritura!”

Reazione a Catena: chi sono Le Tre Stagioni

Le tre concorrenti hanno dimostrato fin da subito una grande sintonia. Giulia è la più giovane del trio, energica e dotata di un’ottima intuizione. Serena, invece, rappresenta la mente analitica del gruppo, sempre precisa e riflessiva. Infine, Valentina è la più esperta, e la sua visione strategica del gioco è emersa in più occasioni. Il trio ha mostrato una comunicazione fluida e una compostezza che ha già conquistato il pubblico.