Prosegue, martedì 30 settembre, la terza stagione di Buongiorno Mamma. La fiction è proposta dalle ore 21:25 circa, su Canale 5.

Buongiorno Mamma 30 settembre, regista e dove è girata

Girata ed ambientata nella capitale Roma, la società che ha lavorato alla realizzazione della serie è la Lux Vide, che l’ha prodotta per conto della RTI.

Coloro che hanno curato la regia sono Laura Chiossone ed Edoardo Re. La sceneggiatura, invece, è firmata da Elena Bucaccio, che ha collaborato con Lea Tafuri e Leonardo Valenti.

La terza stagione è composta da otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Essi sono trasmessi in quattro puntate, visibili per altrettante settimane. Salvo improvvise modifiche di programmazione, il finale di stagione è previsto il prossimo 7 ottobre.

Gli appuntamenti sono fruibili anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.

Buongiorno Mamma 30 settembre, la trama

Nella puntata di martedì 30 settembre di Buongiorno Mamma, le vicende private dei protagonisti continuano a tenere banco. Agata, in particolare, è ancora molto scossa dopo che ha appreso della volontà di Giulio di convolare a nozze con Laura. Quest’ultima, invece, è molto felice e, proprio per questo suo grande entusiasmo, non vede l’ora di annunciare la novità.

Intanto, Agata e Giulio portano avanti la loro personale indagine per appurare la verità in merito a quel che è accaduto ad Anna e ben presto i due arrivano a scoprire un segreto che non avrebbero mai potuto immaginare.

Spoiler finale

In Buongiorno Mamma, Mauro è impegnato per organizzare una sorpresa per Agata e decide di coinvolgere anche il protagonista Guido. Poco prima di realizzare quel che aveva progettato, però, accade qualcosa che lo spiazza. Sole, intanto, prova a capire la vocazione di Alessandro, mentre Jacopo è fortemente determinato a riconquistare Lea. Infine, Francesca sceglie finalmente di parlare con Karim in merito al segreto della gravidanza. Ne scaturisce un faccia a faccia molto intenso, destinato però a creare non pochi turbamenti nella donna.

Buongiorno Mamma 30 settembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Buongiorno Mamma, la cui terza stagione procede, come di consueto, in prima serata su Canale 5.