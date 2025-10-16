La prima stagione de La Ricetta della Felicità giunge al termine con l’ultima puntata giovedì 16 ottobre. Essa è visibile, su Rai 1, dalle ore 21:30 circa, prendendo il via subito dopo la fine del game Affari Tuoi.

La Ricetta della Felicità ultima puntata, regista e dove è girata

Co-prodotta da Rai Fiction e Stand By Me, la fiction è diretta da Giacomo Campiotti. Il soggetto della serie è firmata da Anna Mittone, Annalena Benini, Daniela Delle Foglie e Simona Coppini. La sceneggiatura, invece, è firmata da Simona Coppini, Anna Mittone e Mauro Casiraghi. La produzione, che giunge quest’oggi al penultimo appuntamento, è girata ed ambientata in Emilia Romagna.

La prima stagione, composta da quattro puntate, ha ottenuto buoni dati di ascolto. Gli appuntamenti fino ad ora proposti hanno tenuto compagnia ad una media di 3 milioni di telespettatori, con una share del 18,45%.

La Ricetta della Felicità ultima puntata, la trama

Nel corso dell’ultima puntata de La Ricetta della Felicità, i protagonisti sono impegnati nei preparativi per la festa di compleanno di Greta. Quest’ultima, intanto, decide di uscire con Fabio.

Un momento di riflessione attende, invece, Marta, determinata a comprendere ciò che effettivamente prova per Giacomo. Lui, a sua volta, fa un’importante scoperta in merito ad un possibile legame in corso fra Enrico ed un imprenditore locale. I piani della riapertura della Balera sono messi in discussione da un guasto tecnico e Susanna affronta nuovi contrasti.

Spoiler finale

Durante il finale di stagione de La Ricetta della Felicità, il guasto tecnico rischia di far saltare la festa di compleanno di Greta. Le difficoltà non si limitano esclusivamente al guasto, ma si estendono anche alla misteriosa assenza di Fabio.

Asia ed Ahmed hanno un avvicinamento e Giacomo sembra essere riuscito a scoprire il legame in corso fra Enrico e Marina di Romagna. Tutti insieme si impegnano per riuscire a risolvere il problema alla Balera ed alla fine riescono a salvare la festa di Greta. Tuttavia, un evento inatteso è destinato a sconvolgere gli equilibri.

La Ricetta della Felicità ultima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso de La Ricetta della Felicità, fiction che giunge al termine giovedì 16 ottobre su Rai 1 ed in streaming su Rai Play.