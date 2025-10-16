Romantics Anonymous è una delicata e affascinante serie tv romantica disponibile su Netflix, composta da 8 episodi. Si tratta di un’interessante coproduzione tra Giappone e Corea del Sud, ispirata al film francese Les Émotifs anonymes (2010). Infatti, la serie racconta l’incontro quasi sussurrato tra due anime estremamente fragili, Sosuke e Hana, che trovano un inaspettato rifugio in una cioccolateria e, insieme, lottano per superare le proprie paure più profonde.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Romantics Anonymous

La regia è firmata dal talentuoso Shō Tsukikawa, mentre la produzione è una collaborazione di prestigio tra Netflix Japan e CJ ENM. La serie, ambientata tra Tokyo e Seoul, affronta con grande sensibilità temi come l’ansia sociale, l’amore non convenzionale e il difficile percorso di guarigione emotiva. I protagonisti principali sono due star del cinema asiatico:

Shun Oguri interpreta Sosuke Fujiwara.

interpreta Sosuke Fujiwara. Han Hyo-joo nel ruolo di Hana Lee.

nel ruolo di Hana Lee. Completano il cast Yuri Nakamura e Ryo Narita.

Dove è stata girata?

La produzione ha girato la serie tra Tokyo e Seoul, scegliendo location che riflettono l’eleganza e la delicatezza della narrazione. Le riprese si sono svolte in quartieri alla moda come Daikanyama e Ginza a Tokyo, e Hongdae e il tradizionale Bukchon Hanok Village a Seoul. La fotografia e l’uso sapiente del colore sono elementi fondamentali della serie, utilizzati per evocare le delicate emozioni dei protagonisti.

Trama della serie tv Romantics Anonymous

La storia segue due personaggi tanto talentuosi quanto emotivamente bloccati. Sosuke Fujiwara (Shun Oguri) è il giovane e brillante erede di una catena di pasticcerie di lusso. Tuttavia, la sua vita è un inferno a causa di una forma acuta di fobia del contatto fisico, che gli impedisce di avere relazioni normali. Allo stesso tempo, in Corea, Hana Lee (Han Hyo-joo) è una cioccolataia dal talento straordinario, ma la sua carriera è ostacolata da una paralizzante ansia sociale, che le impedisce persino di sostenere lo sguardo altrui. Di conseguenza, quando Hana, in cerca di un nuovo inizio, viene assunta nella cioccolateria di Sosuke a Tokyo, due mondi di fragilità si incontrano.

Inizialmente, la loro interazione è goffa e piena di imbarazzi. Però, tra i due nasce un legame profondo e silenzioso, fatto di gesti minimi, sguardi fugaci e una passione condivisa per il cioccolato, che diventa il loro unico linguaggio. Pertanto, la serie segue con delicatezza il loro lento percorso di avvicinamento, tra la creazione di nuove ricette, il confronto con ricordi dolorosi e il raggiungimento di piccoli, ma importantissimi, traguardi emotivi. Entrambi capiscono che, per la prima volta, hanno trovato qualcuno che non li giudica, ma li comprende.

Spoiler finale

Nel finale, dopo un percorso fatto di alti e bassi, entrambi i protagonisti affrontano la loro paura più grande. Sosuke, spinto dall’amore per Hana, riesce per la prima volta a stringerle la mano durante un’importante degustazione pubblica, un gesto che per lui equivale a un miracolo. Allo stesso tempo, Hana, incoraggiata da Sosuke, trova il coraggio di affrontare una platea di esperti per presentare la sua prima, acclamata creazione personale. Infine, la serie si chiude con i due che decidono di lasciare il mondo competitivo dell’alta pasticceria per aprire insieme una piccola cioccolateria artigianale a Kyoto, un luogo tranquillo dove possono finalmente vivere e lavorare secondo i propri ritmi. Il messaggio finale è tanto dolce quanto realistico: l’amore non guarisce magicamente ogni ferita, ma può trasformare la fragilità in un punto di forza da condividere.

Cast completo della serie tv Romantics Anonymous

Il cast unisce attori giapponesi e coreani di grande talento in una narrazione delicata e multiculturale.