Le conferme nel cast e tante novità, soprattutto nella trama. Un Professore 3 debutterà il 20 novembre su Rai 1. In anteprima, la terza stagione della serie è stata presentata durante il Festival del Cinema di Roma.

Un Professore 3, novità nella regia

Prima di entrare nei dettagli della trama di Un Professore 3, però, passiamo in rassegna le novità nel cast tecnico. La fiction, co-prodotta da Rai Fiction e Banijay Italia, ha un nuovo regista. Si tratta di Andrea Rebuzzi, che raccoglie il testimone di Alessandro D’Alatri ed Alessandro Casale, che hanno diretto la prima e la seconda stagione.

La sceneggiatura, scritta da Sandro Petraglia, Valentina Gaddi, Sebastiano Melloni, Fidel Signorile e basata sulla serie tv originale Merlí scritta da Héctor Lozano, è articolata in sei prime serate.

Un Professore 3, la trama

Al centro di Un Professore 3 torna Dante Balestra, interpretato da Alessandro Gassman, chiamato a supportare gli studenti della 5°B, che dovranno affrontare gli esami di maturità.

Tante le novità che attendono il protagonista. In primis, dopo la decisione dell’ex moglie di affittare la villa, si è dovuto trasferire con Simone (Nicolas Maupas) a casa di nonna Virginia (Pia Engleberth). Un cambiamento, questo, che ha turbato Simone, che può comunque contare sul sostegno di Manuel (Damiano Gavino), che vive con Anita (Claudia Pandolfi) e Viola (Alice Lupparelli) in una grande casa che il padre Nicola ha affittato per loro prima di trasferirsi a Tokyo.

La relazione fra Dante ed Anita è finita ed i due, seppur ancora innamorati, non sono riusciti a tornare insieme.

L’arrivo di Anita fra i professori stravolge gli equilibri

In Un Professore 3 sono vari i cambiamenti che interessano la scuola. La preside Smeriglio si è trasferita ed al suo posto c’è Irene Alessi (Nicole Grimaudo), con la quale poco tempo prima Dante ha avuto un’avventura. Oltre ad Irene, ha fatto il suo arrivo nella scuola la figlia Greta (Giulia Fazzini), nuova alunna del prof Balestra. Nuovi studenti sono anche Thomas (Tommaso Donadoni), vecchio amico di Simone, e Zeno (Filippo Brogi), che vive in una fattoria urbana con la sua famiglia un po’ sui generis.

Ma è un’altra la novità che stravolge tutti gli equilibri: la nomina di Anita nel ruolo di supplente di inglese. Ben presto, Anita si avvicina a Leone Rocci (Dario Aita), nuovo professore di fisica nonché ex studente di Balestra, con il quale condivide un segreto. Tale fatto creerà non pochi problemi nel protagonista.

Un Professore 3, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Un Professore 3.