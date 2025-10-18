Dopo le prove libere e le Qualifiche Sprint Race di ieri, entra nel vivo il weekend del GP degli Stati Uniti di Formula 1. Mancano solamente sei Gran Premi alla fine del mondiale ed ogni punto potrebbe essere decisivo.

Formula 1 GP Stati Uniti, si corre nel cosiddetto Circuito delle Americhe

Il GP degli Stati Uniti di Formula 1 si corre presso il cosiddetto Circuito delle Americhe. Esso è posto nel territorio di Austin, in Texas, ed ospita le monoposto dal 2012.

Il tracciato è lungo più di 5 km e mezzo e presenta un totale di venti curve. Il record per il giro più veloce appartiene al ferrarista Charles Leclerc, che nel 2019 è riuscito a segnare un tempo di 1’36″169. Il pilota monegasco, inoltre, è riuscito ad ottenere la vittoria del Gran Premio nello scorso anno.

I discorsi relativi alla vittoria del mondiale sono tutti ancora in discussione. Il primo posto è occupato dalla McLaren di Oscar Piastri, a quota 336 punti. Secondo posto per il compagno di squadra Lando Norris, a 314 punti. Terzo, con un distacco maggior, la Red Bull di Max Verstappen, a 273 punti.

Formula 1 GP Stati Uniti, la programmazione tv della Sprint Race e della Gara

Il weekend in compagnia del GP degli Stati Uniti di Formula 1 è iniziato il venerdì, quando si sono svolte le Qualifiche Sprint Race. In esse, ha avuto la meglio Max Verstappen, che dopo un’ottima performance è riuscito a conquistare la pole position.

Gli impegni di F1 entrano nel vivo oggi, sabato 18 ottobre. Alle ore 19:00 italiane, infatti, si svolge la Sprint Race, gara con un numero ridotto di giri e che assegna i primi punti del fine settimana. A seguire, dalle 23:00, ci sono le Qualifiche, che invece determinano la griglia di partenza per la gara del giorno seguente.

Entrambe le sessioni sono visibili, in diretta su Sky, mediante le reti Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1. Inoltre, sono fruibili, in diretta e in chiaro mediante la rete TV8.

Il palinsesto della gara

Il GP degli Stati Uniti di Formula 1 giunge al termine domenica 19 ottobre. A partire dalle ore 21:00, infatti, si svolge la gara, in onda in diretta solamente su Sky. Qui è inserita nei palinsesti di Sky Sport Uno e di Sky Sport Formula 1. In chiaro, su TV8, il Gran Premio è proposto in differita, dalle 22:30 circa.

Gli appuntamenti di Formula 1, anche questa settimana, sono raccontati da Carlo Vanzini e Marc Genè, supportati da Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. L’inviata ai box è Mara Sangiorgio. A Davide Camicioli e Vicky Piria il compito di condurre gli spazi di approfondimento che precedono e seguono le sessioni.