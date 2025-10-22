La serie tv cilena Baby Bandito 2, ispirata a una rapina realmente avvenuta nel 2014, è disponibile su Netflix. Un thriller adrenalinico mescola crimine, romanticismo e social media, con protagonista lo skater Kevin Tapia.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv “Baby Bandito 2”

La regia porta la firma di Gustavo Mena, con la produzione a cura di Fabula, casa cilena nota per titoli internazionali. La serie si ambienta e produce in Cile, con un cast giovane e carismatico. Il protagonista è Nicolás Contreras, affiancato da Francisca Armstrong, Pablo Macaya, Carmen Zabala e Antonia Zegers.

Dove è stata girata?

Hanno girato la serie interamente in Cile, con scene ambientate tra Santiago, Valparaíso e zone urbane legate alla cultura skate. Inoltre, alcune sequenze hanno trovato ricostruzione in studio a Santiago, simulando l’aeroporto e gli interni della rapina.

Trama della serie tv “Baby Bandito 2”

Il protagonista Kevin Tapia, uno skater di Santiago, scopre il piano di una gang chiamata I Macellai per rubare 7 milioni di dollari dall’aeroporto. Quindi, decide di sottrarre il progetto e realizzarlo con la sua gang: Pantera, Mística, Panda e la fidanzata Génesis, proveniente da una famiglia benestante. La serie esplora il desiderio di riscatto, la fama sui social e le conseguenze di una vita criminale. Dunque, si concentra sulla rapida ascesa e caduta dei protagonisti, mostrando come le loro scelte influenzino profondamente il loro destino. Inoltre, sottolinea la tensione tra l’aspirazione a una vita migliore e la realtà brutale del crimine. In sintesi, la trama offre uno sguardo crudo e dinamico sul mondo della criminalità giovanile e delle sue implicazioni.

Spoiler finale

Nel finale della stagione 2, Kevin tenta di redimersi e salvare sua madre, ma Pantera lo tradisce e lo arrestano a Valparaíso. Intanto, Génesis fugge all’estero, mentre Panda e Mística si separano. Il destino di Kevin resta sospeso, con un cliffhanger ambientato in un carcere di massima sicurezza. Dunque, la conclusione lascia un forte senso di incertezza e attesa per il futuro dei personaggi.

Cast completo della serie tv “Baby Bandito 2”

Il cast di Baby Bandito è composto da giovani attori cileni e volti noti della scena latinoamericana. Ecco l’elenco completo: