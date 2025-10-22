Quel pazzo venerdì sempre più pazzo (Freakier Friday) è una commedia fantasy prodotta da Walt Disney Pictures, distribuita in Italia da The Walt Disney Company Italia e disponibile in streaming su Prime Video. Questo film rappresenta il sequel ufficiale di Quel pazzo venerdì (2003), a sua volta tratto dal romanzo di Mary Rodgers.

Regia, produzione e protagonisti del film Quel pazzo venerdì sempre più pazzo

La regia porta la firma di Nisha Ganatra. La sceneggiatura è opera di Elise Hollander, Leslie Dixon, Heather Hach e Jordan Weiss. Kristin Burr, Andrew Gunn e Jamie Lee Curtis curano la produzione, con sede negli Stati Uniti d’America. I protagonisti principali includono Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Julia Butters, Sophia Hammons, Manny Jacinto e Mark Harmon.

Dove è stato girato?

Hanno girato il film negli Stati Uniti, principalmente in California, tra Los Angeles e Santa Monica. Le riprese si sono svolte in scuole, abitazioni familiari, parchi, centri commerciali e ambienti urbani. Le location mantengono lo stile Disney, con colori vivaci e ambientazioni familiari, creando un’atmosfera riconoscibile e accogliente.

Trama del film Quel pazzo venerdì sempre più pazzo

Tess Coleman (Jamie Lee Curtis) e sua figlia Anna (Lindsay Lohan) hanno superato la crisi di identità del primo film. Ora Anna è madre di Harper (Julia Butters) e sta per diventare matrigna di Lily (Sophia Hammons), figlia del suo compagno Eric Reyes (Manny Jacinto). Durante una lite tra Tess e Anna, un nuovo fulmine magico le colpisce, scatenando un’altra inversione di corpi. Ma questa volta l’effetto si estende anche alle figlie, generando confusione multigenerazionale, equivoci e momenti esilaranti. Dunque, il film esplora il tema della famiglia allargata, della comunicazione tra generazioni e della seconda possibilità. Inoltre, mostra come le diverse prospettive possano portare a soluzioni inaspettate. Insomma, un’avventura che unisce divertimento e riflessione sui legami familiari.

Spoiler finale

Dopo una serie di disastri e rivelazioni, le protagoniste comprendono che solo l’empatia reciproca può rompere l’incantesimo. Durante una cerimonia scolastica, tutte le identità ritornano al loro posto. Il film si chiude con una festa di famiglia, dove Tess e Anna accettano il cambiamento e si abbracciano, mentre Harper e Lily diventano amiche. Dunque, un finale che celebra l’armonia e la comprensione all’interno della famiglia.

Cast completo del film Quel pazzo venerdì sempre più pazzo

Il cast riunisce volti storici e nuove generazioni in ruoli brillanti e affettuosi.