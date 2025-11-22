Sabato 22 novembre, dalle 21:25 circa, è in onda la puntata Incontri inaspettati di Dottor Heckim Medico Geniale. L’appuntamento, il secondo del capitolo 2 del titolo, è proposto su Real Time, rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre.

Dottor Heckim Medico Geniale Incontri inaspettati, regista e dove è girata

Dottor Heckim Medico Geniale è una realizzazione originale delle società Karga Seven Pictures ed Ojo Pictures. Si tratta dell’adattamento turco della statunitense Dr. House Medical Division.

La regia è affidata a Semih Bagci, mentre la sceneggiatura è firmata da Nese Sen, Elif Benan Tufekci, Esed Akcilad e Murat Taskent. Le riprese si sono svolte nel distretto di Tuzla, ad Istanbul.

Gli appuntamenti di Dottor Heckim Medico Geniale hanno debuttato, nel nostro paese, lo scorso agosto. Ogni puntata ha una durata di circa due ore ed oltre che in televisione è fruibile anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Discovery+.

Dottor Heckim Medico Geniale Incontri inaspettati, la trama

Nel corso della puntata di oggi di Dottor Heckim Medico Geniale, per il protagonista è in arrivo una novità. Nella città, infatti, ha fatto il suo ritorno una donna di nome Celin, vecchia conoscenza del personaggio principale. Quest’ultima desidera a tutti i costi vedere Heckim per fargli una richiesta decisamente inaspettata, che desta grande stupore nel protagonista. A cinque anni di distanza dall’ultimo incontro, infatti, la donna chiede al dottore una consulenza per il marito, che presenta forti dolori a cui nessuno, fino ad ora, è riuscito a dare una spiegazione. Tuttavia, il rapporto fra Celin ed Hekim nasconde dei segreti.

Spoiler finale

Durante la puntata Incontri inaspettati, Ipek fa pressioni verso Heckim affinché si convinca ad insegnare. Lui, tuttavia, si rifiuta di accettare questo ruolo, ma alla fine la pressione di Ipek dà i risultati sperati. Il protagonista, infatti, accetta di tenere delle lezioni, durante le quali ha la possibilità di conoscere alcuni giovani futuri medici. Con loro, Heckim si lascia andare a racconti inediti relativi al suo passato.

Dottor Heckim Medico Geniale Incontri inaspettati, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’appuntamento di sabato 22 novembre di Dottor Heckim Medico Geniale, in onda su Real Time nel prime time del 22 novembre.