Lunedì 24 novembre procede, con la quinta puntata, la prima stagione di IT Welcome to Derry. Il titolo prende il via dalle ore 21:25 circa, su Sky Atlantic, fruibile sul canale 111.

IT Welcome to Derry quinta puntata, regista e dove è girata

Girata in Canada, fra Toronto e Port Hope, la serie è in onda, in Italia su Sky, in contemporanea con gli Stati Uniti. Qui, infatti, le puntate sono proposte la domenica sera, sull’emittente HBO.

La regia di IT Welcome to Derry è affidata ad Anthony Muschietti. Gli ideatori sono Jason Fuchs e Brad Caleb Kane, che hanno contribuito anche a firmare la sceneggiatura, con l’obiettivo di dar vita al prequel dei film IT e di IT Capitolo Due, usciti nei cinema nel 2017 e 2019.

Quella odierna, come già detto, è il quinto episodio della stagione. Essa è composta da un totale di otto episodi, proposti per altrettante settimane nel prime time del lunedì.

IT Welcome to Derry quinta puntata, la trama

Nel corso della serata di IT Welcome to Derry, c’è una svolta per quel che concerne Leroy. Quest’ultimo, infatti, è finalmente venuto a conoscenza del piano messo in atto dal Generale Shaw. A causa di questo, il personaggio interpretato da Jovan Adopo, preoccupato per la sicurezza della sua famiglia, decide di trasferire i suoi cari all’interno della base militare.

Nel frattempo, la comunità indiana è fortemente allarmata delle numerose aggressioni che sono avvenute in città. I membri, per questo, si riuniscono, nel tentativo di riuscire ad individuare delle possibili contromosse da adottare.

Spoiler finale

Durante l’appuntamento di oggi di IT Welcome to Derry, i militari scelgono di entrare a Neibolt Street, mentre i giovani protagonisti prendono una decisione che potrebbe avere delle ripercussioni molto serie. Per cercare di portare a termine una missione, infatti, fanno il loro ingresso nelle fogne. Tuttavia, una volta giunti all’interno, i personaggi principali sono chiamati ad affrontare non pochi imprevisti.

IT Welcome to Derry quinta puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante IT Welcome to Derry.