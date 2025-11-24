Lunedì 24 novembre, Rai 1 manda in onda la puntata Il pianto dell’alba de Il Commissario Ricciardi. La terza stagione della fiction prende il via alle ore 21:30 circa, prendendo il via subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Il Commissario Ricciardi Il pianto dell’alba, regista e dove è girata

Co-prodotta da Rai Fiction e Clemart, la regia della terza stagione è affidata a Gianpaolo Tescari. La sceneggiatura è tratta dalla serie degli omonimi romanzi scritti da Maurizio De Giovanni ed è firmata, oltre che dallo scrittore, anche da Salvatore Basile, Viola Rispoli ed Angelo Petrella.

Le riprese si sono svolte fra Napoli e Taranto e la trama è ambientata nel 1933. Con la puntata di oggi, la produzione seriale giunge al termine e sono ottimi gli ascolti fino ad ora ottenuti. L’eccezionale appuntamento in onda lo scorso martedì ha interessato più di 3 milioni e 200 mila persone, con una share del 19%.

Il Commissario Ricciardi Il pianto dell’alba, la trama

Nel corso della puntata dal titolo Il pianto dell’alba, il protagonista interpretato da Lino Guanciale sta, finalmente, per convolare a nozze con Enrica, interpretata da Maria Vera Ratti. Poco prima di festeggiare il matrimonio, però, il personaggio principale riceve una notizia che lo turba profondamente.

In città è avvenuto un omicidio e la vittima è Manfred von Brauchitsch, membro di spicco dell’esercito tedesco. Il commissario, affiancato dal brigadiere Maione, si mette subito a lavoro e l’unica sospettata per l’assassinio è Livia Lucani.

Spoiler finale

Livia Lucani, durante la puntata, è sparita nel nulla e le forze dell’ordine sospettano sia in fuga dopo aver commesso l’omicidio. Tale versione, però, non convince il protagonista, che è molto legato alla sospettata. D’altronde, Livia, negli appuntamenti precedenti, aveva deciso di sposare Manfred solamente per salvare la vita di Ricciardi. Per quest’ultimo, dunque, si tratta di una inchiesta più che mai complessa dal punto di vista emotivo, che è destinata a distrarlo, e non poco, dai preparativi per le nozze.

Il Commissario Ricciardi Il pianto dell’alba, il cast

Di seguito il cast di attori e personaggi da loro interpretati ne Il Commissario Ricciardi 3, il cui finale di stagione è proposto in streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play.