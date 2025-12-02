Martedì 2 dicembre, in prima visione su Rai 2, è in onda una nuova puntata di Belve. La trasmissione di interviste, guidata da Francesca Fagnani, prende il via alle 21:25 circa.

Belve 2 dicembre, intervista a Maria De Filippi

Con l’appuntamento odierno giunge al termine l’edizione attualmente in onda di Belve. In occasione del finale di stagione, la conduttrice Fagnani intervista la conduttrice Maria De Filippi, che ha presenziato, come ospite fissa, a tutte le precedenti puntate della stagione.

Al centro di Belve del 2 dicembre c’è anche l’intervista all’attrice Stefania Sandrelli. Quest’ultima, rispondendo alle domande di Fagnani, ha confessato: “Ho avuto un rapporto in cima alla Basilica di San Pietro, sulle scale che portano alla Cupola. Chi era il fortunato? Gino Paoli, insieme ci siamo levati parecchie soddisfazioni. Ho accettato di lavorare con Tinto Brass a 40 anni perché ho letto la sceneggiatura del film (La Chiave, ndr) ed era molto bella. Quando mi sono rivista non ho provato imbarazzo, ma mi sono piaciuta“.

L’infanzia di Sabrina Salerno

A Belve del 2 dicembre, Francesca Fagnani ha un faccia a faccia con Sabrina Salerno. L’artista, nell’intervista, si commuove e parla a lungo della sua infanzia: “È stata parecchio complicata. Fino ai cinque anni sono stata con una zia, poi è morta e sono cresciuta con i nonni. Quando andavo alle elementari e vedevo gli altri bambini, allora capivo che c’erano delle differenze, ma non capivo perché stesse succedendo a me. Nonostante la mia età, io faccio ancora fatica a parlarne. Ho conosciuto mio padre solamente a 12 anni, non ha voluto riconoscermi“.

Salerno, poi, ha fatto chiarezza sulle voci legate ad un presunto flirt con Silvio Berlusconi: “Hanno creato un po’ di mistero su questa cosa, ma non sono mai stata la sua amante. Lui era affascinato dalla bellezza ed io ero un po’ sfrontata. Mi ha imposto al programma Premiatissima, se oggi sono qua è anche grazie a lui. Gli sono molto riconoscente“.

Belve 2 dicembre, Fabio Fognini

Infine, a Belve del 2 dicembre presenzia Fabio Fognini. L’ex tennista, per ben cinque stagioni, è stato il migliore fra gli italiani, rimanendo nella top 100 del ranking ATP per 282 settimane e riuscendo a raggiungere il 9° posto. Dal carattere esuberante, è rimasto spesso coinvolto in delle polemiche a causa di alcuni comportamenti un po’ sopra le righe. Dallo scorso settembre è nel cast di concorrenti di Ballando con le stelle, dove partecipa in compagnia di Giada Lini.