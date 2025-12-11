Giovedì 11 dicembre si svolge la sesta giornata di Europa League e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Due le compagini italiane impegnate nel torneo: la Roma ed il Bologna.

Europa League sesta giornata programmazione tv, la Roma in casa del Celtic

Dalle ore 21:00 dell’11 dicembre prende il via, per la sesta giornata di Europa League, l’incontro della Roma. I giallorossi di Gian Piero Gasperini, dopo il brutto ko arrivato in campionato contro il Cagliari, sono chiamati ad affrontare il Celtic.

Si tratta di un match, sulla carta, decisamente insidioso per la Roma. I nostri portacolori, attualmente, occupano la quindicesima posizione in classifica a quota nove punti. Gli avversari, invece, sono ventunesimi ed hanno sette punti.

Celtic-Roma è in onda, in diretta ed in esclusiva, su Sky.

Europa League sesta giornata programmazione tv, su TV8 c’è Basilea-Aston Villa

La sesta giornata di Europa League procede, sempre alle 21:00, con l’incontro con protagonista il Bologna. I rossoblù, allenati da Vincenzo Italiano, hanno avuto, fino ad ora, un ottimo rendimento nel torneo. Dopo l’esordio con sconfitta, nelle quattro sfide successive hanno ottenuto due vittorie ed altrettanti pareggi, per un totale di otto punti.

Il Bologna è impegnato, in trasferta, contro gli spagnoli del Celta Vigo. Questi ultimi, che in campionato stanno avendo un rendimento altalenante, nella classifica dell’Europa League occupano il decimo posto con nove punti. Anche in questo caso, il faccia a faccia fra il Celta Vigo ed il Bologna è visibile, in diretta ed esclusiva, solo su Sky.

Come avviene già per la Champions League, in occasione dell’Europa League i tanti appassionati possono seguire, in chiaro su TV8, uno dei migliori incontri con protagoniste compagini straniere. La scelta, a tal proposito, è ricaduta su Basilea-Aston Villa, il cui fischio di inizio è previsto per le ore 21:00.

La Fiorentina in Conference League

Oltre alla sesta giornata di Europa League, giovedì 11 dicembre scende in campo anche la Fiorentina, impegnata nella quinta giornata di Conference League. I Viola, in crisi di risultati in campionato dove continua ad essere nella zona retrocessione, nella competizione sono 17esimi con 6 punti e provengono da due sconfitte consecutive. Per cercare di avanzare nel torneo, dunque, è fondamentale riuscire ad ottenere la vittoria ai danni della Dinamo Kiev. che fino ad ora hanno collezionato tre sconfitte ed una vittoria. L’appuntamento è visibile in esclusiva solo sulle reti di Sky ed il fischio di inizio è fissato alle ore 18:45.