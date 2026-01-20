Eccezionalmente martedì 20 gennaio, Rai 1 manda in onda la quarta puntata di Prima di noi. La fiction prende il via alle ore 21:30 circa, partendo subito dopo la fine di Affari Tuoi.

Prima di noi quarta puntata, regista e dove è girata

Prima di noi, fiction che racconta il ‘900 del nostro paese mediante le avventure della famiglia Sartori, è una realizzazione originale delle società Rai Fiction e Wildside, appartenente al gruppo Fremantle. Con la puntata di oggi, cambia la programmazione tv della fiction. Le tre puntate precedenti sono andate sempre in onda la domenica, mentre in occasione del penultimo appuntamento si è deciso di proporre la serie nel prime time del martedì. Il finale, invece, è visibile domenica 25 gennaio, su Rai 1.

La sceneggiatura, tratta dall’omonimo romanzo di Giorgio Fontana, è scritta da Giulia Calenda, Daniele Luchetti e Valia Santella. Le riprese si sono svolte fra il Piemonte ed il Friuli Venezia Giulia.

Prima di noi quarta puntata, la trama

La narrazione, nella quarta puntata di Prima di noi, parte nel 1955. Renzo è a Torino, ma oramai vive per strada. Quel che non sa è che sta per ricongiungersi con Gabriele. Quest’ultimo, sposato con Margherita nonché padre di Eloisa, si prepara a trasferirsi anche lui nella città piemontese.

La vita di Renzo, intanto, ha una svolta nel momento in cui incontra Teresa, una proprietaria di osteria della quale si innamora. Quando la donna scopre di essere incinta, Renzo pensa inizialmente di fuggire dalle proprie responsabilità, ma poi si sposa. Dalle nozze nascono due figli, ovvero Diana e Davide, ma quest’ultimo ha dei gravi problemi di salute a causa della poliomelite.

Spoiler finale

Nella quarta puntata di Prima di noi si arriva al 1964. Luigi sta per laurearsi e convolare a nozze con Eloisa. Ben presto, fra segreti e rivelazioni, la verità a lungo omessa sta per diventare nota a tutti. Margherita svela antichi sentimenti, mentre Renzo scopre che Luigi è suo figlio mai riconosciuto. Sconvolto, si reca come sempre a lavoro in fabbrica, ma nel turno rimane coinvolto in un grave incidente.

Prima di noi quarta puntata, il cast

Questo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in Prima di noi, visibile anche in streaming su Rai Play.