La ricca offerta televisiva di stasera in tv martedì 20 gennaio 2026 garantisce una prima serata entusiasmante per tutti i telespettatori. Infatti, i palinsesti propongono un mix equilibrato di fiction storiche, cinema d’azione, intrattenimento leggero e approfondimento politico. Nello specifico, su Rai 1 continua il racconto generazionale di Prima di noi, mentre Rai 2 svela i segreti aziendali con una nuova puntata di Boss in Incognito. Contemporaneamente, Rai 3 mantiene alta l’attenzione sull’attualità e le inchieste con FarWest. Le reti Mediaset competono con grandi classici della commedia americana e serie tv internazionali. Inoltre, i canali tematici e la piattaforma Sky offrono prime visioni molto attese e grandi cult del cinema.

Stasera in TV martedì 20 gennaio 2026, Rai

Rai 1 – 21:30 – Prima di noi (Serie TV). La saga della famiglia Sartori prosegue attraverso i decenni. Dunque , i protagonisti affrontano nuove sfide personali che si intrecciano con la storia d’Italia, tra amori difficili e speranze di riscatto.

(Sport). Le atlete scendono in campo per una sfida decisiva che promette spettacolo sotto rete. Rai News 24 – 21:00 – News (Informazione). Notiziario in tempo reale con aggiornamenti dall’Italia e dall’estero.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:33 – È sempre Cartabianca (Informazione – Prima TV). Bianca Berlinguer analizza i temi politici ed economici della settimana. Inoltre , ospiti in studio dibattono sulle questioni sociali più urgenti.

(Serie TV). Le vicende della famiglia allargata della Garbatella continuano a intrattenere con amori e guai quotidiani. Italia 2 – 21:05 – Una notte da leoni 3 (Film). Il “branco” si riunisce per un’ultima folle avventura che chiude la trilogia comica.

I film e programmi dei canali tematici martedì 20 gennaio 2026

Cielo – 21:30 – Bodo/Glimt – Manchester City (Sport). Il grande calcio internazionale va in scena con una sfida imperdibile per gli appassionati.

(Sport). Il grande calcio internazionale va in scena con una sfida imperdibile per gli appassionati. La7 Cinema – 21:15 – Il presidio – Scena di un crimine . Un poliziotto e un colonnello dell’esercito devono collaborare per risolvere un omicidio avvenuto in una base militare.

. Un poliziotto e un colonnello dell’esercito devono collaborare per risolvere un omicidio avvenuto in una base militare. Cine34 – 21:00 – Il secondo tragico Fantozzi . Paolo Villaggio torna nel ruolo del ragioniere più sfortunato d’Italia in una serie di disavventure memorabili.

. Paolo Villaggio torna nel ruolo del ragioniere più sfortunato d’Italia in una serie di disavventure memorabili. Focus – 21:20 – Kalahari – Land of secret alliances . Il documentario svela come gli animali del deserto collaborino per sopravvivere in un ambiente ostile.

. Il documentario svela come gli animali del deserto collaborino per sopravvivere in un ambiente ostile. Discovery – 21:15 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume . I cercatori affrontano i pericoli delle acque per estrarre il prezioso metallo dai fondali.

. I cercatori affrontano i pericoli delle acque per estrarre il prezioso metallo dai fondali. Giallo – 21:10 – The Chelsea Detective . Un ispettore vive su una barca e risolve crimini complessi nell’esclusivo quartiere londinese.

. Un ispettore vive su una barca e risolve crimini complessi nell’esclusivo quartiere londinese. Top Crime – 21:16 – Chicago P.D. L’unità di intelligence combatte il crimine per le strade di Chicago, affrontando dilemmi morali.

I programmi Sky martedì 20 gennaio 2026

Sky Intrattenimento e Serie

Sky Uno – 21:15 – Alessandro Borghese: 4 Ristoranti . Lo chef viaggia per l’Italia alla ricerca della migliore cucina locale, mettendo in sfida quattro ristoratori.

. Lo chef viaggia per l’Italia alla ricerca della migliore cucina locale, mettendo in sfida quattro ristoratori. Sky Atlantic – 21:15 – Gomorra: Le origini . La serie racconta l’ascesa del clan Savastano prima degli eventi noti, esplorando le radici del crimine.

. La serie racconta l’ascesa del clan Savastano prima degli eventi noti, esplorando le radici del crimine. Sky Serie – 21:15 – Call My Agent – Italia (Prima TV). La serie svela i retroscena divertenti e frenetici del mondo dello spettacolo italiano attraverso un’agenzia di talenti.

(Prima TV). La serie svela i retroscena divertenti e frenetici del mondo dello spettacolo italiano attraverso un’agenzia di talenti. Sky Investigation – 21:15 – Accused: Sotto processo . Ogni episodio racconta la storia di un imputato diverso, mostrando come una scelta sbagliata possa cambiare tutto.

. Ogni episodio racconta la storia di un imputato diverso, mostrando come una scelta sbagliata possa cambiare tutto. Sky Crime – 21:00 – Morte a Corso Francia . Il documentario ricostruisce la tragedia che ha sconvolto Roma, analizzando le indagini e le testimonianze.

. Il documentario ricostruisce la tragedia che ha sconvolto Roma, analizzando le indagini e le testimonianze. Sky Adventure – 21:15 – Supercar: Macchine da sogno – Ep. 3 . Il programma mostra le auto più veloci ed esclusive del mondo, svelandone i segreti ingegneristici.

. Il programma mostra le auto più veloci ed esclusive del mondo, svelandone i segreti ingegneristici. Sky Arte – 21:15 – Italie invisibili. Un viaggio culturale alla scoperta dei luoghi meno noti ma affascinanti del patrimonio italiano.

Sky Cinema