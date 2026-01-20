La ricca offerta televisiva di stasera in tv martedì 20 gennaio 2026 garantisce una prima serata entusiasmante per tutti i telespettatori. Infatti, i palinsesti propongono un mix equilibrato di fiction storiche, cinema d’azione, intrattenimento leggero e approfondimento politico. Nello specifico, su Rai 1 continua il racconto generazionale di Prima di noi, mentre Rai 2 svela i segreti aziendali con una nuova puntata di Boss in Incognito. Contemporaneamente, Rai 3 mantiene alta l’attenzione sull’attualità e le inchieste con FarWest. Le reti Mediaset competono con grandi classici della commedia americana e serie tv internazionali. Inoltre, i canali tematici e la piattaforma Sky offrono prime visioni molto attese e grandi cult del cinema.
Stasera in TV martedì 20 gennaio 2026, Rai
- Rai 1 – 21:30 – Prima di noi (Serie TV). La saga della famiglia Sartori prosegue attraverso i decenni. Dunque, i protagonisti affrontano nuove sfide personali che si intrecciano con la storia d’Italia, tra amori difficili e speranze di riscatto.
- Rai 2 – 21:20 – Boss in Incognito (Intrattenimento). Max Giusti conduce il docu-reality in cui imprenditori assumono un’identità fittizia. Così, essi lavorano fianco a fianco con i loro dipendenti per scoprire criticità e premiare l’impegno.
- Rai 3 – 21:20 – FarWest (Intrattenimento). Salvo Sottile guida il viaggio attraverso le terre di confine e le ingiustizie italiane. Pertanto, il programma dà voce a chi solitamente non ne ha, svelando realtà scomode.
- Rai 4 – 21:20 – Till Death (Film). Megan Fox interpreta una donna che deve sopravvivere a un piano mortale orchestrato dal marito defunto. Di conseguenza, la tensione rimane altissima in questo thriller claustrofobico.
- Rai 5 – 21:22 – Bone Tomahawk (Film). Un western atipico e brutale in cui uno sceriffo guida una missione di salvataggio contro una tribù di cannibali.
- Rai Movie – 21:10 – Cuore selvaggio (Serie TV). La passione e l’avventura dominano questa serie ambientata in paesaggi indomiti, dove i sentimenti bruciano intensamente.
- Rai Premium – 21:20 – Un Natale non proprio regale (Film). Una commedia romantica in cui i piani per le feste prendono una piega inaspettata, portando a scoperte sentimentali.
- Rai Gulp – 19:45 – Il Collegio 7 – Settima puntata (Reality). Gli studenti del 1958 si avvicinano al diploma. Tuttavia, la disciplina ferrea mette a dura prova la loro resistenza.
- Rai YoYo – 21:00 – Bluey (Cartoni Animati). La cagnolina Bluey continua a divertire i più piccoli con giochi creativi che coinvolgono tutta la famiglia.
- Rai Storia – 21:10 – Io sono Venezia (Educativo). Un documentario che esplora la storia, l’arte e le sfide moderne della città lagunare più famosa al mondo.
- Rai Scuola – 21:30 – Progetto Scienza – Racconti di Scienza (Documentari). Esperti e divulgatori spiegano fenomeni complessi con un linguaggio accessibile e coinvolgente.
- Rai Sport – 20:25 – Pallavolo Serie A1: Bergamo–Scandicci (Sport). Le atlete scendono in campo per una sfida decisiva che promette spettacolo sotto rete.
- Rai News 24 – 21:00 – News (Informazione). Notiziario in tempo reale con aggiornamenti dall’Italia e dall’estero.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Rete 4 – 21:33 – È sempre Cartabianca (Informazione – Prima TV). Bianca Berlinguer analizza i temi politici ed economici della settimana. Inoltre, ospiti in studio dibattono sulle questioni sociali più urgenti.
- Canale 5 – 21:56 – Io sono Farah (Serie TV). La protagonista lotta per la sua libertà e identità in una storia drammatica che tocca il cuore del pubblico.
- Italia 1 – 21:30 – Il principe cerca moglie (Film). Eddie Murphy interpreta il principe Akeem, che lascia il lusso dell’Africa per cercare il vero amore nel Queens. Perciò, le risate sono assicurate.
- La7 – 21:15 – DiMartedì (Informazione). Giovanni Floris intervista i protagonisti della politica italiana, offrendo analisi puntuali e sondaggi aggiornati.
- TV8 – 21:30 – Un Natale regale (Film – Prima TV). Una storia d’amore fiabesca ambientata durante le festività, dove una donna comune scopre un mondo nobile.
- Nove – 21:30 – Cash or Trash – La notte dei tesori (Intrattenimento). I mercanti si contendono oggetti rari e curiosi portati da venditori che sperano di fare un buon affare.
- Canale 20 – 21:10 – Déjà Vu – Corsa contro il tempo (Film – Prima TV). Denzel Washington sfida le leggi della fisica per prevenire un attacco terroristico. Tuttavia, il passato è difficile da cambiare.
- Iris – 21:14 – Terra di confine – Open Range (Film). Kevin Costner e Robert Duvall difendono il loro stile di vita contro un proprietario terriero corrotto nel vecchio West.
- La5 – 21:29 – Cinquanta sfumature di nero (Film – Prima TV). La storia tra Anastasia e Christian si complica con il ritorno di figure dal passato di lui.
- TV2000 – 21:10 – Mister mamma (Film). Un padre si ritrova a gestire la casa e i figli quando la moglie torna al lavoro, creando situazioni esilaranti.
- Mediaset Extra – 21:15 – I Cesaroni (Serie TV). Le vicende della famiglia allargata della Garbatella continuano a intrattenere con amori e guai quotidiani.
- Italia 2 – 21:05 – Una notte da leoni 3 (Film). Il “branco” si riunisce per un’ultima folle avventura che chiude la trilogia comica.
I film e programmi dei canali tematici martedì 20 gennaio 2026
- Cielo – 21:30 – Bodo/Glimt – Manchester City (Sport). Il grande calcio internazionale va in scena con una sfida imperdibile per gli appassionati.
- La7 Cinema – 21:15 – Il presidio – Scena di un crimine. Un poliziotto e un colonnello dell’esercito devono collaborare per risolvere un omicidio avvenuto in una base militare.
- Cine34 – 21:00 – Il secondo tragico Fantozzi. Paolo Villaggio torna nel ruolo del ragioniere più sfortunato d’Italia in una serie di disavventure memorabili.
- Focus – 21:20 – Kalahari – Land of secret alliances. Il documentario svela come gli animali del deserto collaborino per sopravvivere in un ambiente ostile.
- Discovery – 21:15 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume. I cercatori affrontano i pericoli delle acque per estrarre il prezioso metallo dai fondali.
- Giallo – 21:10 – The Chelsea Detective. Un ispettore vive su una barca e risolve crimini complessi nell’esclusivo quartiere londinese.
- Top Crime – 21:16 – Chicago P.D. L’unità di intelligence combatte il crimine per le strade di Chicago, affrontando dilemmi morali.
I programmi Sky martedì 20 gennaio 2026
Sky Intrattenimento e Serie
- Sky Uno – 21:15 – Alessandro Borghese: 4 Ristoranti. Lo chef viaggia per l’Italia alla ricerca della migliore cucina locale, mettendo in sfida quattro ristoratori.
- Sky Atlantic – 21:15 – Gomorra: Le origini. La serie racconta l’ascesa del clan Savastano prima degli eventi noti, esplorando le radici del crimine.
- Sky Serie – 21:15 – Call My Agent – Italia (Prima TV). La serie svela i retroscena divertenti e frenetici del mondo dello spettacolo italiano attraverso un’agenzia di talenti.
- Sky Investigation – 21:15 – Accused: Sotto processo. Ogni episodio racconta la storia di un imputato diverso, mostrando come una scelta sbagliata possa cambiare tutto.
- Sky Crime – 21:00 – Morte a Corso Francia. Il documentario ricostruisce la tragedia che ha sconvolto Roma, analizzando le indagini e le testimonianze.
- Sky Adventure – 21:15 – Supercar: Macchine da sogno – Ep. 3. Il programma mostra le auto più veloci ed esclusive del mondo, svelandone i segreti ingegneristici.
- Sky Arte – 21:15 – Italie invisibili. Un viaggio culturale alla scoperta dei luoghi meno noti ma affascinanti del patrimonio italiano.
Sky Cinema
- Sky Cinema Uno – 21:15 – Collateral. Tom Cruise interpreta un sicario che costringe un tassista a guidarlo attraverso Los Angeles per compiere i suoi omicidi.
- Sky Cinema Due – 21:15 – La ricerca della felicità. Will Smith emoziona nel ruolo di un padre che lotta contro la povertà per garantire un futuro al figlio.
- Sky Cinema Collection – 21:15 – Matrix. Keanu Reeves scopre che la realtà è una simulazione e si unisce alla resistenza per liberare l’umanità.
- Sky Cinema Family – 21:00 – Un film Minecraft. L’adattamento live-action del videogioco porta i famosi blocchi nel mondo reale per un’avventura familiare.
- Sky Cinema Action – 21:00 – Midway. Il film ricostruisce la battaglia navale decisiva nel Pacifico durante la Seconda Guerra Mondiale.
- Sky Cinema Suspense – 21:00 – Armi chimiche. Un thriller adrenalinico in cui gli agenti devono sventare un attacco biologico imminente.
- Sky Cinema Romance – 21:00 – Lasciarsi un giorno a Roma. Edoardo Leo dirige e interpreta una commedia agrodolce sulle difficoltà delle relazioni a lungo termine.
- Sky Cinema Drama – 21:00 – Il bambino nascosto. Un professore di pianoforte decide di nascondere un bambino figlio di un camorrista, rischiando la propria vita.
- Sky Cinema Comedy – 21:00 – 2 single a nozze. Owen Wilson e Vince Vaughn si imbucano ai matrimoni per conoscere ragazze, ma finiscono per innamorarsi davvero.
