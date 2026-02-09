Martedì 10 febbraio, su Rai 1, è in onda il film Il Marciatore La vera storia di Abdon Pamich. La pellicola, speciale proposta in occasione del Giorno del Ricordo, prende il via alle ore 21:25.

Il Marciatore La vera storia di Abdon Pamich, regista e dove è girata

Il titolo è una produzione originale Clemart in collaborazione con Rai Fiction. La regia è curata da Alessandro Casale, mentre la sceneggiatura è firmata da Andrea Porporati. Quest’ultimo ha scritto la trama ispirandosi all’opera Memorie di un marciatore di Abdon Pamich.

Rai 1 propone il film in occasione del Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale del secondo dopoguerra.

Oltre che in televisione, è possibile seguire il film tv anche in streaming su Rai Play.

Il Marciatore La vera storia di Abdon Pamich, la trama

La pellicola racconta la storia di Abdon Pamich, ex marciatore e campione olimpico ed europeo. Proprio quest’ultimo, classe 1933 ed oggi anziano, apre il racconto, percorrendo una strada a cui è molto legato, posta su un altopiano carsico. Da qui si riavvolge il nastro portando la narrazione al secondo dopoguerra, nella città di Fiume.

Abdon ed il fratello maggiore Giovanni, subito dopo la liberazione, si convincono che tutto possa tornare alla normalità. Si tratta, però, di una illusione, bruscamente interrotta con l’arrivo del nuovo potere jugoslavo.

Lo zio Cesare è prelevato per chiarimenti, il padre finisce nell’elenco delle persone potenzialmente sospette e rischia di diventare un capro espiatorio. La natura di Fiume cambia radicalmente e, per gli italiani, comincia il tempo della paura, fra arresti e sparizioni.

Spoiler finale

Nel corso de Il Marciatore La vera storia di Abdon Pamich, il protagonista e Giovanni decidono, con coraggio, di partire da soli, per l’Italia. Qui, dopo campi profughi e condizioni estreme di povertà, Abdon entra nel mondo dello sport.

L’incontro con Giuseppe Malaspina, il mago della marcia, cambia la sua vita: il tecnico, infatti, riconosce nel personaggio principale una rara capacità di resistenza. Ben presto, Abdon si specializza nella marcia, che si trasforma, per lui, in un linguaggio dell’esile, nel quale la continuità è più importante dello scatto.

Il Marciatore La vera storia di Abdon Pamich, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la pellicola.