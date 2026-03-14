Sabato 14 marzo è in onda la puntata dal titolo Attacco mortale di Dottor Hekim. La soap opera turca prende il via, anche questa settimana, dalle ore 21:30 circa, su Real Time.

Dottor Hekim Attacco mortale, regista e dove è girata

Nato dalla collaborazione fra le società Karga Seven Pictures ed Ojo Pictures, il titolo è scritto da Nese Sen, Elif Benan Tufekci, Esed Akcilad e Murat Taskent. Il regista, invece, è Semih Bagci. Le riprese si sono svolte in Turchia, concentrandosi soprattutto nei pressi dell’ospedale Okan, situato nel distretto Tuzla di Istanbul.

La puntata di oggi di Dottor Hekim, la sedicesima della seconda stagione, ha una durata di circa due ore. Come di consueto, è possibile seguire la serie anche in streaming ed a pagamento su Discovery+, dove gli episodi sono rilasciati con una settimana di anticipo rispetto alla messa in onda televisiva.

Dottor Hekim Attacco mortale, la trama

Durante la puntata Attacco mortale di Dottor Hekim, per il protagonista sono all’orizzonte dei grossi problemi. In ospedale, infatti, arriva un uomo di nome Azat. Quest’ultimo è, per qualche motivo, molto arrabbiato con il dottore ed è disposto a tutto pur di vendicarsi.

Non appena Azat incontra il protagonista, tira fuori una pistola che teneva nascosta sotto la giacca e spara ben due colpi di pistola. Il medico crolla a terra gravemente ferito ed i suoi colleghi, che hanno assistito alla scena, gli prestano subito le prime cure.

Spoiler finale

Nel corso della puntata Attacco mortale, Azat, armato, tenta di fuggire dall’ospedale, ma è raggiunto dalle guardie della struttura, che per fermarlo gli sparano. Sia Hekim che il suo aggressore sono, dunque, gravemente feriti. Il protagonista è operato con urgenza e, per fortuna, sopravvive. Seppur ancora convalescente, il personaggio principale cerca di comprendere chi è l’uomo che lo ha quasi ammazzato e perché lo ha colpito.

Intanto, durante l’appuntamento di oggi, fa il suo ritorno nella struttura Mehmet Alì. Il medico, dopo i numerosi problemi di salute avuti nelle scorse settimane, sembra essersi finalmente ripreso ed è pronto a lavorare in reparto.

Dottor Hekim Attacco mortale, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’appuntamento di oggi, sabato 14 marzo, di Dottor Hekim, in onda a partire dalle ore 21:25 circa su Real Time.