Da qualche settimana è in rotazione, sulle principali emittenti televisive italiane, la nuova pubblicità della Guess con protagonista Chiara Ferragni. L’influencer, dunque, torna protagonista di una campagna comunicativa dopo il cosiddetto Pandoro-Gate, giunto al termine con il proscioglimento.

Chiara Ferragni pubblicità Guess, un ritorno dopo tredici anni

Per Chiara Ferragni, il ruolo da testimonial alla Guess non rappresenta una novità assoluta. Già in passato, infatti, l’influencer aveva collaborato con il marchio di moda, uno dei più conosciuti ed apprezzati in tutto il mondo. Era il 2013 e Ferragni era conosciuta soprattutto grazie a The Blonde Salad, sito web grazie al quale la blogger è divenuta un volto noto.

Nella nuova campagna comunicativa di Guess, la protagonista Chiara Ferragni ha posato di fronte ai Morelli Brothers, ovvero i fratelli Luca ed Alessandro Morelli. Ad annunciare il nuovo progetto lavorativo è stata la stessa influencer sulle pagine Instagram, pubblicando un post che ha ottenuto oltre 332 mila mi piace dai suoi follower.

Il ritorno sulle scene dopo il caso del Pandoro-Gate

Per Chiara Ferragni, il ruolo da protagonista della campagna comunicativa della Guess rappresenta un ritorno sulle scene dopo un periodo decisamente complesso, sia sul versante privato che lavorativo.

Oltre al divorzio dal marito Fedez, l’influencer ha dovuto affrontare il caso giudiziario del cosiddetto Pandoro-Gate. L’accusa nei suoi confronti era quella di truffa aggravata per i casi Balocco e Dolci Preziosi. Il lungo percorso della giustizia si è interrotto solamente poche settimane fa, a gennaio di quest’anno, quando a Ferragni non è stata riconosciuta l’aggravante della minorata difesa ed è stata prosciolta.

Il caso ha provocato, alla Ferragni, non pochi problemi anche sul versante lavorativo. Sui social, dove effettuava molte delle sue attività, ha perso più di un milione di seguaci.

Chiara Ferragni pubblicità Guess, una campagna che punta tutto sulla semplicità

La campagna pubblicitaria della Guess con Chiara Ferragni mira a raggiungere un ampio pubblico internazionale. L’obiettivo degli spot è quello di presentare, mediante l’influencer, alcune delle novità della collezione pensata per la primavera.

Lo stile comunicativo scelto è asciutto e punta tutto sulla semplicità. Ferragni, infatti, è mostrata in un’alternanza di posati, su uno sfondo neutro. Nelle varie immagini, la protagonista indossa gli abiti della società multinazionale, mettendo ben in evidenza il marchio e vari accessori, fra cui gli occhiali da sole e le borse.

La campagna comunicativa della Guess con Chiara Ferragni dovrebbe durare svariate settimane.