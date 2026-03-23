Lunedì 23 marzo, su Real Time, è in onda la puntata dal titolo Faccia a faccia di Melek Il coraggio di una madre. Il titolo parte alle ore 21:25 circa, sulla rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre.

Melek Il coraggio di una madre Faccia a faccia, regista e dove è girata

Girata a Gaziantep, città turca nella quale è ambientata, la serie tv è realizzata dalla società Us Yapim. Originaria della Turchia, dove ha debuttato nel 2019 con il titolo originale Benim Adim Melek, coloro che hanno scritto la sceneggiatura sono Nilufer Ozçelik e Berfu Ergenekon. La regia, invece, è curata da Cem Akyoldas, Celil Murat Sari e Gunay Gunaydin.

L’appuntamento odierno ha una durata di circa 2 ore e 50 minuti ed è il quinto della prima stagione. Oltre che in televisione, è possibile vedere il titolo anche in streaming ed on demand sull’applicazione Discovery+.

Melek Il coraggio di una madre Faccia a faccia, la trama

Nel corso dell’episodio denominato Faccia a faccia di Melek Il coraggio di una madre, continua la querelle fra la protagonista ed Alpay in merito alla gestione dei figli.

Il padre, infatti, parla con quello che è oramai l’ex suocero, provando a fargli capire quanto, per lui, sia importante fare ritorno in Germania insieme ai tre figli. Fra questi ultimi, però, vi sono delle discordanze: Kerem, che vorrebbe rimanere in Turchia, intima al papà di andarsene, mentre Defne prova a convincere la mamma a tornare, tutti insieme, a Berlino.

A casa dei Karadag la tensione è alta, fino a quando non prende la situazione in mano Seyit Alì, che manda via di casa Alpay.

Spoiler finale

Durante la puntata Faccia a faccia di Melek Il coraggio di una madre, la protagonista, per la prima volta, ha modo di confrontarsi con la figlia. Dopo anni di tensioni e silenzi, dunque, è arrivato finalmente il momento di parlare del loro rapporto. Infine, Alpay giura vendetta contro la famiglia Karadag e, per farlo, mette a punto un piano.

Melek Il coraggio di una madre Faccia a faccia, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Melek Il coraggio di una madre.