Lunedì 16 marzo è in onda la puntata Partenze di Melek Il coraggio di una madre. La soap opera è visibile dalle ore 21:25 circa, su Real Time.

Melek Il coraggio di una madre Partenze, regista e dove è girata

Melek Il coraggio di una madre è una realizzazione originale della società Us Yapim. Originaria della Turchia, dove ha debuttato nel 2019 con il titolo originale Benim Adim Melek, coloro che hanno scritto la sceneggiatura sono Nilufer Ozçelik e Berfu Ergenekon. La regia, invece, è curata da Cem Akyoldas, Celil Murat Sari e Gunay Gunaydin.

Le riprese si sono concentrate quasi esclusivamente a Gaziantep. Quella in onda oggi è la quarta puntata della prima stagione ed ha una durata di circa due ore e mezza. Gli appuntamenti, oltre che in televisione, sono trasmessi anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Discovery+. Qui, gli episodi sono rilasciati con una settimana di anticipo rispetto alla messa in onda televisiva.

Melek Il coraggio di una madre Partenze, la trama

Nel corso della puntata odierna di Melek Il coraggio di una madre di oggi, la protagonista è in preda alle preoccupazioni. Ancora scossa dopo la decisione di Mithat di affidare il piccolo Kerem al padre, la situazione peggiora ulteriormente quando viene a sapere che Alpay è in aeroporto, in procinto di fare ritorno in Germania. Insieme a lui vi sono anche gli altri due figli, ovvero Defne e Seyit Alì, che tuttavia non sembrano per niente d’accordo con l’idea di partire col papà.

Spoiler finale

La protagonista, durante la puntata dal titolo Partenze, accorre immediatamente all’aeroporto, accompagnata da Mahmut. Lungo il tragitto, la protagonista riflette: cosa è disposta a fare pur di riuscire a riavere con sé i figli? Nuovi problemi, intanto, sono all’orizzonte: il padre di Melek, che continua a non voler avere nella sua vita la figlia, ordina a Mahmut di trovare il modo di far partire anche la donna in Germania con i figli ed Alpay. Infine, i colpi di scena non sono destinati a terminare per la famiglia Karadag.

Melek Il coraggio di una madre Partenze, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Melek Il coraggio di una madre.