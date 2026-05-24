Si intitola Montmartre la nuova serie tv di Canale 5. La rete ammiraglia del Biscione la proporrà prossimamente, in prima serata.

Montmartre serie tv, regista e dove è girata

Montmartre è una realizzazione originale della Francia, dove ha debuttato, con l’omonimo titolo, nell’autunno dello scorso anno. Appartenente al genere drammatico, la serie tv è realizzata dalla TF1 e Beside Production.

La regia è di Louis Choquette, mentre la sceneggiatura è firmata da Brigitte Bémol e Julien Simonet. Le riprese si sono svolte a Parigi, soprattutto fra i suggestivi vicoli del quartiere che dà il titolo alla serie tv. La prima stagione è composta da otto episodi dalla durata di circa un’ora ciascuno.

Montmartre serie tv, la trama

Al centro di Montmartre, la cui trama è ambientata nel 1899, c’è Celeste. Quest’ultima, interpretata da Alice Dufour, è una fra le ballerine di cancan di uno dei più famosi locali posti nel quartiere artistico di Parigi. Nonostante non sia il lavoro dei suoi sogni, ha accettato questa soluzione pur di riuscire a pagare Leon, un detective incaricato di ritrovare i due fratelli ai quali è sempre stata molto legata e con i quali condivide un dramma. Quando erano tutti e tre molto piccoli hanno assistito, in prima persona, all’uccisione del padre, in seguito al quale sono stati divisi. Celeste, da quel momento, non ha più saputo nulla di loro, ma non ha mai smesso di cercarli.

Spoiler finale

La vita di Celeste, durante Montmarte, si intreccia alle vite di altri due protagonisti. Il primo è Arsène (Victor Meutelet), un ingegnere automobilistico con un florido futuro davanti a sé. È prossimo a ereditare l’azienda del padre e sta per sposarsi con la sua fidanzata. Tuttavia, cerca in tutti i modi di rinviare le nozze in quanto, segretamente, ama gli uomini. Il secondo personaggio destinato ad entrare nella vita di Celeste è Rose (Claire Romain), lavandaia di periferia che sogna di creare una famiglia con l’uomo che ama. Tutto cambia quando il fidanzato la porta, contro la sua volontà, in un bordello, dove viene imprigionata.

Le vite di Celeste, Arsène e Rose stanno per essere sconvolte: i tre, infatti, sono ignari del fatto di essere legati da un vincolo di sangue.

Montmartre serie tv, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Montmartre, serie tv prossimamente in onda su Canale 5.