La prima serata di oggi offre un palinsesto ricco di grandi ritorni, attualità e cinema per tutti i gusti. Per non perdere nemmeno un minuto dei vostri show preferiti, potete seguire la diretta streaming dei programmi Rai sul sito ufficiale RaiPlay. Sulla piattaforma sono disponibili anche i contenuti on demand. Scopriamo insieme cosa ci riserva la programmazione televisiva per questa sera.
Stasera in TV lunedì 25 maggio 2026, Rai
- Rai 1: Ulisse, Il Piacere Della Scoperta (Documentari) – Alberto Angela ci accompagna in un affascinante viaggio nella storia e nella cultura. Il programma va in onda dalle 21:30 alle 23:50.
- Rai 2: The Unknown – Fino All’Ultimo Bivio (Intrattenimento) – Nuovo appuntamento con l’avvincente game show che mette alla prova i concorrenti. In onda dalle 21:20 alle 23:35.
- Rai 3: NewsRoom (News) – Spazio all’approfondimento giornalistico con inchieste e attualità. Il programma è trasmesso in diretta dalle 21:15 alle 00:00.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Rete 4: Quarta Repubblica (Informazione) – Nicola Porro conduce il talk show dedicato a politica ed economia. Il programma va in onda in Prima Tv dalle 21:33 alle 00:57.
- Canale 5: Cesaroni il ritorno (Serie TV) – C’è grande attesa per il ritorno della famiglia più amata della Garbatella. Gli episodi vanno in onda dalle 21:21 alle 23:05.
- Italia 1: Attacco al potere: Paris Has Fallen (Serie TV) – Azione e suspense ad altissima tensione nel cuore di Parigi. La serie va in onda dalle 21:27 alle 22:14.
- La7: La Torre di Babele (Documentari) – Corrado Augias conduce una serata di approfondimento culturale e storico. In onda dalle 21:15 alle 23:00.
- TV8: GialappaShow (Intrattenimento) – La Gialappa’s Band torna con la sua ironia tagliente e molti ospiti. Il programma è in Prima Tv dalle 21:50 alle 00:10.
- Nove: Little Big Italy (Intrattenimento) – Francesco Panella viaggia alla ricerca del vero sapore italiano nel mondo. In onda dalle 21:30 alle 23:20.
I film di questa sera in tv lunedì 25 maggio 2026
- Matrix Resurrections (Canale 20, 21:11): Neo è tornato nel mondo reale e deve scegliere se seguire ancora il coniglio bianco. Il film è in Prima Tv.
- Civilta’ perduta (Rai Movie, 21:13): L’incredibile storia vera dell’esploratore Percy Fawcett. L’uomo è scomparso negli anni ’20 alla ricerca di una città segreta in Amazzonia.
- Shayda (Rai 5, 21:27): Una madre coraggiosa trova rifugio in un centro d’accoglienza australiano. La donna vuole proteggere la figlia dal marito.
- Un uomo chiamato cavallo (Iris, 21:10): Un aristocratico inglese viene catturato dai Sioux nel 1825. L’uomo impara a condividere la loro cultura e la loro lotta.
- Vuoi sposarmi? (La5, 21:20): Una commedia romantica ricca di malintesi. I colpi di fulmine mettono a dura prova i piani matrimoniali dei protagonisti.
- Innocenti bugie (Rete 4, 21:20): Tom Cruise e Cameron Diaz in una travolgente commedia d’azione. La trama si sviluppa tra agenti segreti e fughe spericolate.
- Beetlejuice – Spiritello porcello (Italia 2, 21:11): Il cult capolavoro di Tim Burton. Uno strambo fantasma viene ingaggiato per spaventare i nuovi inquilini di una casa.
- Le chiavi del paradiso (Tv2000, 21:10): La toccante storia di un sacerdote scozzese. L’uomo viene inviato come missionario in una remota e difficile provincia della Cina.
- Blown Away – Follia esplosiva (Cine34, 21:15): Un esperto sminatore di Boston affronta una nuova minaccia. Si tratta di un pericoloso terrorista venuto dal suo passato.
- Come un uragano (La5, 21:21): Una donna in crisi e un medico tormentato si incontrano in una locanda. L’evento avviene poco prima di una tempesta in Prima Tv.
- La leggenda di Al, John & Jack (Cine34, 21:00): Spassosa commedia con Aldo, Giovanni e Giacomo. I tre interpretano bizzarri e inefficienti gangster nella New York del 1959.
I film su Sky lunedì 25 maggio 2026
- 2 cuori e 2 capanne (Sky Cinema Romance, 21:15): Una romantica commedia degli equivoci. La storia è interamente ambientata in una splendida cornice di campagna.
- Edtv (Sky Cinema Comedy, 21:15): Un uomo comune accetta di farsi riprendere dalle telecamere 24 ore su 24. L’esperimento lo trasforma in una celebrità.
- Il gladiatore (Sky Cinema Action, 21:15): Il leggendario generale Massimo Decimo Meridio sfida l’imperatore Commodo. Lo scontro epico avviene nell’arena di Roma.
- Il mistero della casa del tempo (Sky Cinema Family, 21:00): Un orfano si trasferisce dallo zio mago. Il ragazzo scopre un misterioso orologio nascosto tra le mura di casa.
- Codice Unlocked (Sky Cinema Suspense, 21:00): Un’esperta interrogatrice della CIA affronta una crisi. La donna si ritrova coinvolta in un complotto terroristico biologico a Londra.
- Sympathy For The Devil (Sky Cinema Drama, 21:00): Un autista subisce una pesante minaccia con una pistola. L’uomo viene costretto a guidare per un misterioso passeggero.
- Insospettabili sospetti (Sky Cinema Comedy, 21:00): Tre amici pensionati organizzano un piano originale. I tre decidono di rapinare la banca che ha sottratto i loro fondi.
- Il ladro di giorni (Sky Cinema Drama, 21:00): Un padre ritrova il figlio dopo molti anni di prigione. L’uomo lo porta con sé in un viaggio verso il sud.
- Downton Abbey – Il gran finale (Sky Cinema Due, 21:15): La celebre famiglia Crawley si prepara a un evento storico. La svolta cambierà per sempre le loro vite.
- The Company Men (Sky Cinema Drama, 21:15): Tre manager di successo devono reinventarsi dopo il licenziamento. La crisi aziendale ha cancellato i loro vecchi ruoli.
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