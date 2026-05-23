La programmazione tv del prime time di Canale 5 si arricchisce con una nuova serie tv, ovvero Un Nuovo Inizio. La protagonista è una vecchia conoscenza del pubblico italiano: Megan Montaner, attrice nota per essere stata, a lungo, la protagonista de Il Segreto.

Un Nuovo Inizio Canale 5, regista e dove è girata

Realizzazione originale della Spagna, dove ha debuttato nel settembre del 2023 con il titolo Entre Tierras, la serie tv è composta da un totale di dieci episodi. I registi che hanno lavorato al progetto sono Pablo Guerrero, Humberto Miró e María Togores. La sceneggiatura, invece, è firmata da Susana López Rubio, Juan Beiro e Joaquín Santamaría.

La serie è ambientata negli anni ’60 e le riprese si sono svolte interamente in Spagna, con i set montati fra l’Andalusia e la Castiglia. La storia, almeno nel nostro paese, è tutt’altro che inedita: si tratta, infatti, dell’adattamento spagnolo de La Sposa, fiction proposta alcuni anni fa su Rai 1 con protagonista Serena Rossi.

In Spagna, Un Nuovo Inizio ha raccolto un discreto successo, tanto da convincere i produttori a rinnovarla per una seconda stagione, attualmente in fase di lavorazione.

Un Nuovo Inizio Canale 5, la trama

Un Nuovo Inizio, in onda prossimamente nella prima serata di Canale 5, ha come protagonista Maria Rodriguez, interpretata da Megan Montaner. Si tratta di una giovane ragazza di umili origini, fidanzata con Josè. Quando quest’ultimo ha lasciato la Spagna per recarsi in Germania, Maria non ha potuto seguirlo, essendo costretta a rimanere a casa per prendersi cura dei genitori. Dopo diversi mesi dalla partenza, la protagonista ha perso ogni contatto con il fidanzato, perdendo ogni speranza per un suo rientro a casa.

Spoiler finale

In Un Nuovo Inizio, la famiglia di Maria affronta gravi problemi economici, al punto che la protagonista si ritrova costretta a sposare Manuel, un ricco proprietario terriero con il quale si trasferisce a La Mancha. Una volta qui, però, il personaggio principale si rende conto che la sua nuova vita è tutt’altro che semplice. Nessuno sembra volerla a La Mancha e, inoltre, scopre che il coniuge non è quel che pensava.

Un Nuovo Inizio Canale 5, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la serie tv Un Nuovo Inizio, in onda nel prime time di Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.