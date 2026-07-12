HBO Max ha annunciato di essere a lavoro su una nuova produzione originale italiana. Si tratta di una docu-serie che ha come titolo Seveso Il disastro della diossina.

Seveso Il disastro della diossina docu-serie, regista e quante puntate

Le società che sono a lavoro sulla docu-serie Seveso Il disastro della diossina sono Fandango e Feltrinelli. Colei che ha curato la regia del titolo è Chiara Battistini, che ha scritto anche la sceneggiatura in compagnia di Matteo Liuzzi, Niccolò Martin e Fabio Ragazzo.

La trama è tratta da Seveso – la Chernobyl d’Italia, un podcast originale di Audible. Al momento non è stata comunicata la data nella quale la produzione debutterà su HBO Max. Quel che è certo è la serie evento sarà formata da tre puntate.

Il disastro naturale accaduto 50 anni fa

Al centro della trama di Seveso Il disastro della diossina c’è la storia vera della più grande catastrofe naturale mai accaduta in Italia, nonché in tutto il mondo. Era il 10 luglio del 1976 quando è avvenuto un grave incidente nello stabilimento della società ICMESA, di proprietà di una multinazionale svizzera che produceva sostanze chimiche per l’industria cosmetica e farmaceutica.

È qui che si è verificato un grave malfunzionamento nel sistema di controllo del reattore chimico, che ha rilasciato nell’aria una grande quantità di diossina. La sostanza, all’epoca sconosciuta, è altamente velenosa. La nube tossica che si è formata si è velocemente spostata in direzione sud-est colpendo i paesi circostanti, soprattutto Meda, Seveso, Cesano Maderno, Limbiate e Desio.

Sono le fasi iniziali uno dei più gravi disastri chimico-ambientali della storia mondiale, che ha causato immani danni alla flora e alla fauna locale, con migliaia di animali deceduti. Inoltre ha provocato molti feriti per intossicazione anche fra i residenti. D’altronde, la diossina è una sostanza che risulta essere cancerogena, con gli effetti sul corpo umano che rischiano di essere osservabili anche anni dopo l’esposizione.

Seveso Il disastro della diossina docu-serie, la produzione si concentra sulle storie dei sopravvissuti

Nel corso della docu-serie dal titolo Seveso Il disastro della diossina è dato ampio spazio a ciò che è accaduto nelle ore successive allo sviluppo della nube tossica. Sono centrali le storie degli operai dell’azienda dalla quale è partito il tutto, ma anche quelle degli abitanti colpiti dalla diossina e, soprattutto, delle persone che per prime hanno intuito quel che stava avvenendo e hanno prestato i primi soccorsi. Ciò nonostante un iniziale tentativo di minimizzare l’evento portato avanti dai vertici dell’azienda e da una parte della politica.