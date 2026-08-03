Luca Argentero lascia DOC-Nelle tue mani. L’attore, che con il suo Dottor Fanti è il protagonista sin dalla prima puntata, lascerà la fiction al termine della quarta stagione.

Luca Argentero lascia DOC-Nelle tue mani, cosa succederà al protagonista

Quella in partenza il 1° ottobre prossimo, dunque, sarà l’ultima stagione con protagonista Luca Argentero. Per l’attore si tratta di un addio a un personaggio che ha rappresentato uno dei punti di svolta della sua carriera.

D’altronde, DOC-Nelle tue mani è una delle serie di maggior successo degli ultimi anni per la Rai. Ha debuttato nel 2020 e sin da subito ha raccolto ascolti da record, in grado di superare abbondantemente il 30% di share.

DOC, inoltre, ha saputo catturare l’interesse internazionale ed è andata in onda in numerosi paesi, dal Giappone al Canada, passando per la Spagna, il Portogallo, la Francia e la Germania.

Cosa accadrà ad Andrea Fanti

Ad oggi non è chiaro ciò che accadrà ad Andrea Fanti nelle nuove puntate. Il personaggio interpretato da Luca Argentero, nel corso dell’ultima stagione, aveva deciso di dimettersi dal ruolo di primario e prendersi un’aspettativa per stare vicino ad Agnese (Sara Lazzaro), che nel frattempo aveva scoperto una recidiva di un tumore che l’aveva colpita anni prima.

Nella quarta stagione è passato un anno da tale evento e Fanti fa il suo ritorno a al Policlinico Ambrosiano per dedicarsi alla cura dei suoi pazienti. Al suo ritorno nel reparto di Medicina Interna scopre che la nuova gestione ha apportato tagli ai fondi, al personale e ai posti letto.

Il protagonista decide di opporsi a tale destino, ma la sua battaglia rischia di ferire Giulia, interpretata da Matilde Gioli. I due, tuttavia, devono mettere da parte le tensioni per salvare l’ospedale da uno scandalo.

Luca Argentero lascia DOC-Nelle tue mani, la fiction proseguirà

Nonostante la notizia dell’addio di Luca Argentero da DOC-Nelle tue mani, la fiction è destinata a proseguire. A confermarlo è Maria Pia Ammirati, Direttrice Rai Fiction, che ha annunciato l’intenzione di lavorare a una quinta stagione.

DOC-Nelle tue mani non sarebbe la prima fiction ad andare avanti nonostante l’addio del protagonista. I casi più esemplificativi sono quelli di Don Matteo e Che Dio ci Aiuti, regolarmente in programmazione nonostante gli addii di Terence Hill (interprete di Don Matteo) ed Elena Sofia Ricci (che prestava il volto a Suor Angela).

Con il passare delle puntate di DOC-Nelle tue mani, inoltre, il ruolo di Andrea Fanti ha progressivamente perso la propria centralità, anche grazie al recupero della memoria e alla risoluzione del triangolo amoroso che coinvolgeva anche Giulia e Agnese. Con il suo addio è lecito immaginare che possano avere ancora più spazio le dinamiche che riguardano proprio Giulia, oltre che gli altri dottori e specializzandi.