Il Conte di Montecristo ultima puntata su Rai 1: trama, cast e curiosità

Lunedì 3 febbraio, Rai 1 propone l’ultima puntata de Il Conte di Montecristo. La serie evento, co-produzione internazionale, è in onda dalle 21:20 circa.

Il Conte di Montecristo ultima puntata, regista e dove è girata

Il titolo, ispirato all’omonimo best seller di Alexandre Dumas, è realizzata dalla Palomar (a Mediawan Company). Quest’ultima società lo ha realizzato con la collaborazione di DEMD Productions, Rai Fiction, France Télévisions, Mediawan Rights ed Entourage Media.

Le riprese si sono svolte in varie località del Vecchio Continente, fra cui Malta e Parigi. Nel nostro paese, i set sono stati montati in varie località di Roma. La sceneggiatura, invece, è firmata da Sandro Pretaglia, Lorenzo Bagnatori, Michela Straniero ed Eleonora Bordi. La regia, invece, è a cura di Bille August.

Il Conte di Montecristo ultima puntata, la trama

Nel corso del finale de Il Conte di Montecristo, Gaston, il figlio illegittimo di Villefort, inizia a lavorare come ladro. Ben presto, però, la sua attività illegale è scoperta dalle forze dell’ordine, che lo arrestano.

Nel frattempo, Danglars scopre che Fernand ha commesso un tradimento nei confronti di Ali Pascha. Decide, subito dopo, di diffondere a mezzo stampa questa informazione.

Albert, intanto, è una furia contro il protagonista. Il ragazzo, in particolare, si sente offeso ed è disposto a tutto pur di difendere il nome e l’onore del padre. Sceglie, allora, di sfidare il Conte di Montecristo in un duello.

Spoiler finale

Durante l’ottavo ed ultimo episodio della serie, manca oramai pochissimo alle nozze quando il conte Spada, consapevole della situazione, aiuta Eugenia a fuggire in compagnia del suo vero amore.

Edmond, a sua volta, rivela a Villefort dei dettagli relativi all’omicidio della marchesa. Tali informazioni si rivelano essere fondamentali per le intenzioni del protagonista, determinato a dare il via alle operazioni per operare la vendetta definitiva. Il personaggio principale, ben presto, deve affrontare il rischio di non riuscire più ad amare, consumato dalla vendetta e dalla rabbia per le vicende che ha dovuto affrontare negli ultimi decenni.

Il Conte di Montecristo ultima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Il Conte di Montecristo, che termina oggi, lunedì 3 febbraio, in prima serata sulla rete ammiraglia della TV di Stato.