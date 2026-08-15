Prendono il via a settembre le riprese de La Veterinaria, nuova fiction della Rai. Si tratta di una delle novità dell’offerta Rai Fiction della prossima stagione televisiva.

La Veterinaria fiction Rai, la Calabria al centro del progetto

La Veterinaria, nuova fiction della Rai, è realizzata dalla società Pepito Produzioni, che ha collaborato con la Fondazione Calabria Film Commission. Proprio la regione del Sud Italia è al centro del progetto: è qui, infatti, che si svolgeranno le riprese, che si concentreranno nel Parco Nazionale del Pollino e che dovrebbero durare poco più di tre mesi. Inevitabilmente, per vedere la serie sul piccolo schermo, nella rete ammiraglia, occorrerà attendere il 2027.

La regia è curata da Luca Lucini e Giuseppe Curti. Il primo ha già diretto Mameli Il ragazzo che sognò l’Italia, mentre il secondo ha presenziato dietro la macchina da presa della pellicola Meglio tardi che mai del ciclo Purché finisca bene, trasmesso su Rai 1 lo scorso maggio.

La Veterinaria fiction Rai, la trama

Al centro de La Veterinaria c’è Irene Andreoli, una dottoressa veterinaria che prende una decisione che cambia la sua vita: resettare completamente la sua esistenza, recandosi in Calabria per ripartire da zero.

All’interno del Parco Nazionale del Pollino, un territorio Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, Irene affronta un nuovo modo di lavorare. Una vera e propria sfida professionale che ha un duplice obiettivo: da una parte salvaguardare il benessere degli animali che vivono nell’area verde e dall’altra studiare la coesistenza fra la fauna locale e le comunità che abitano il territorio.

Spoiler finale

La trama de La Veterinaria si concentra non solo sul lavoro, ma anche sull’aspetto privato della dottoressa Andreoli. Quest’ultima, infatti, è seguita mentre si integra alla comunità locale, stringendo legami profondi con gli abitanti del posto. Il risultato è un racconto corale che mette al centro della storia la professione veterinaria, fino ad oggi poco raccontata dal mondo della serialità italiana.

La Veterinaria fiction Rai, il cast

L’attrice che interpreta la protagonista della fiction La Veterinaria è Gaia Messerklinger. Si tratta di un’attrice che è sempre più centrale nel mondo della serialità italiana, avendo partecipato a titoli molto noti come Don Matteo 14, Avvocato Ligas e Le Libere Donne. Al suo fianco, in qualità di co-protagonista, c’è un altro volto che il pubblico italiano conosce decisamente molto bene. Stiamo parlando di Nino Frassica, che dal gennaio del 2000 interpreta l’amato Maresciallo Cecchini nella già citata fiction Don Matteo.