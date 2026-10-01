Giovedì 1° ottobre debutta DOC-Nelle tue mani 4 con gli episodi Tutto scorre e Qui e ora. La fiction è trasmessa da Rai 1 dalle ore 21:25 circa.

DOC-Nelle tue mani 4 Tutto scorre, regista e dove è girata

Realizzata da Rai Fiction insieme alla Lux Vide, una società del gruppo Fremantle, la quarta stagione della serie è formata da un totale di sedici episodi dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Rai 1 ne propone due alla settimana nel prime time del giovedì.

Le riprese si sono svolte fra Milano, Roma e Formello. La regia degli appuntamenti è curata da Nicola Abbatangelo e Alessandro Tonda. Il soggetto di serie è di Francesco Arlanch e Viola Rispoli, che hanno lavorato anche all’adattamento del soggetto di serie insieme a Paolo Piccirillo.

DOC-Nelle tue mani 4 Tutto scorre, la trama

In Tutto scorre di DOC-Nelle tue mani 4 è passato un anno dai fatti narrati sul finire della terza stagione. Andrea Fanti, al rientro da un lungo periodo di aspettativa, fa il suo rientro in ospedale, ma trova un’amara sorpresa. Il reparto, infatti, è completamente cambiato rispetto a come lo ricordava. Giulia ha ricevuto la nomina di Primaria di Medicina Interna e ha dovuto fare i conti con una situazione non semplice, fra i bilanci del reparto in rosso e uno specializzando problematico all’interno della squadra. A rendere il tutto ancora più complesso c’è Stefano Campigli, nuovo Direttore Sanitario che ha dovuto imporre una serie di tagli drastici per salvare l’Ambrosiano dal fallimento.

Mentre Fanti tenta di ricompattare la squadra e prendere le misure con la nuova realtà, un possibile errore rischia di avere gravi conseguenze per un paziente.

Qui e ora, la trama

La serata con DOC-Nelle tue mani 4 procede con l’appuntamento Qui e ora. In esso i protagonisti devono affrontare un clima che nel reparto è sempre più teso. Martina affronta l’ostilità di Riccardo, mentre Matteo fatica a inserirsi nella squadra. Tutti sono in attesa che l’indagine sveli la verità su un grave errore quando Fanti riceve una lettera anonima dai contenuti decisamente inquietanti.

DOC-Nelle tue mani 4 Tutto scorre, il cast

Questo il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la quarta stagione di DOC-Nelle tue mani, in onda tutti i giovedì su Rai 1 e visibile in streaming e on demand su RaiPlay.