Giovedì 1° ottobre, su Rai 2, torna Ore 14 Sera. La trasmissione, guidata da Salvo Sottile, parte alle ore 21:20 circa ed è visibile anche in streaming su RaiPlay.

Ore 14 Sera 1° ottobre, il Delitto di Garlasco

La puntata di Ore 14 Sera del 1° ottobre, la seconda della nuova edizione, è guidata da Salvo Sottile. Quest’ultimo apre l’appuntamento con un lungo approfondimento dedicato agli sviluppi del Delitto di Garlasco. Negli scorsi giorni, la Procura di Pavia ha comunicato la chiusura delle indagini e, secondo le indiscrezioni, si andrebbe verso un rinvio a giudizio nei confronti di Andrea Sempio.

Durante il programma è proposto un focus sul lavoro svolto dai Ris nelle indagini effettuate nei confronti di Alberto Stasi, che intanto ragiona, insieme ai suoi legali, sulle prospettive future relative a una possibile revisione del processo.

La morte di Noemi Impellizzeri e il giallo di Pietracatella

Durante Ore 14 Sera del 1° ottobre si parla del giallo di Pietracatella. A tal proposito, il conduttore Salvo Sottile intervista, in studio, Carlo Lucarelli. Si tratta del direttore del Centro Antiveleni di Pavia che ha scoperto la presenza della ricina nel sangue delle vittime Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita. Negli ultimi giorni, intanto, in Questura è stato sentito più volte Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara. Il mistero è sempre più fitto e a distanza di mesi dall’accaduto non è presente, per ora, nessun nome nel registro degli indagati.

Nel corso della diretta, inoltre, è dedicato uno spazio alla morte di Noemi Impellizzeri. La 33enne è stata ritrovata impiccata e gli inquirenti lavorano all’ipotesi che qualcuno possa averla assassinata. A parlare, nella puntata, c’è in primis la mamma della vittima, che non crede che la figlia si sia suicidata. In studio è intervistata, poi, la sorella di Toni Proietto, unico indagato nella vicenda. L’ospite ha scelto di parlare per difendere il fratello dalle accuse di nascondere qualcosa ed essere coinvolto nella morte della ragazza.

Ore 14 Sera 1° ottobre, gli ospiti

Numerosi gli ospiti presenti a Ore 14 Sera del 1° ottobre. Spazio, in primis, ai giornalisti Rita Cavallaro, Francesco Borgonovo e Barbara Alberti. Arricchiscono i vari dibattiti anche il magistrato Annalisa Imparato, lo psichiatra Leonardo Mendolicchio, il ricercatore Francesco Maria Galassi e la youtuber Francesca Bugamelli.

Il parterre di protagonisti della diretta prevede la partecipazione di Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, del generale Luciano Garofano, dell’avvocato Valter Biscotti e della consulente Katia Sartori. Infine interviene Vittorio Fineschi, professore di Medicina Legale a La Sapienza di Roma, che mostra delle prove empiriche sul lavoro del Ris sul caso Garlasco.