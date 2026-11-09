Stasera in TV, martedì 10 novembre 2026, Rai 1 trasmette il finale di Livatino – Il giudice e i suoi assassini, la miniserie diretta da Michele Placido con Giuseppe De Domenico. Canale 5 dedica la prima serata alla musica con Giorgia – Last Call, lo spettacolo registrato all’Unipol Forum di Milano. Rai 2 propone la novità Party Angels, Rai 3 torna con Filorosso, Rete 4 conferma Verità nascoste e Italia 1 sceglie I mercen4ri – Expendables. Su La7 spazio a diMartedì, TV8 trasmette X Factor 2026 e Nove propone Comedy Match. Su Sky Cinema Uno debutta Nel tepore del ballo, il film di Pupi Avati con Massimo Ghini.

Programmi TV di martedì 10 novembre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Livatino – Il giudice e i suoi assassini . Ultima puntata della miniserie con Giuseppe De Domenico. In onda gli episodi Nel cuore del conflitto e Il prezzo del coraggio , dedicati agli ultimi mesi della vita del magistrato Rosario Livatino.

– . Ultima puntata della miniserie con Giuseppe De Domenico. In onda gli episodi e , dedicati agli ultimi mesi della vita del magistrato Rosario Livatino. Rai 2, ore 21:20 – Party Angels . Debutta il programma che racconta il mondo della notte attraverso le esperienze di tre ragazze, tra Riccione, Ibiza, Barcellona e Madrid.

– . Debutta il programma che racconta il mondo della notte attraverso le esperienze di tre ragazze, tra Riccione, Ibiza, Barcellona e Madrid. Rai 3, ore 21:15 – Filorosso 2026 . Antonino Monteleone conduce una nuova puntata del programma di approfondimento, tra interviste, reportage e inchieste dedicate all’attualità.

– . Antonino Monteleone conduce una nuova puntata del programma di approfondimento, tra interviste, reportage e inchieste dedicate all’attualità. Rete 4, ore 21:33 – Verità nascoste . Milo Infante torna con il programma dedicato ai casi di cronaca e ai delitti irrisolti, attraverso testimonianze e ricostruzioni investigative.

– . Milo Infante torna con il programma dedicato ai casi di cronaca e ai delitti irrisolti, attraverso testimonianze e ricostruzioni investigative. Canale 5, ore 21:20 – Giorgia – Last Call . Lo spettacolo musicale registrato all’Unipol Forum di Milano celebra il percorso artistico di Giorgia, con ospiti tra cui Emma, Annalisa e Irama.

– . Lo spettacolo musicale registrato all’Unipol Forum di Milano celebra il percorso artistico di Giorgia, con ospiti tra cui Emma, Annalisa e Irama. Italia 1, ore 21:29 – I mercen4ri – Expendables . Action thriller con Jason Statham, Sylvester Stallone, Megan Fox e 50 Cent. Barney Ross e la sua squadra affrontano un’organizzazione criminale in possesso di pericolose armi.

– . Action thriller con Jason Statham, Sylvester Stallone, Megan Fox e 50 Cent. Barney Ross e la sua squadra affrontano un’organizzazione criminale in possesso di pericolose armi. La7, ore 21:15 – diMartedì . Giovanni Floris conduce il talk politico con ospiti, interviste e approfondimenti sulle principali questioni italiane e internazionali.

– . Giovanni Floris conduce il talk politico con ospiti, interviste e approfondimenti sulle principali questioni italiane e internazionali. TV8, ore 21:40 – X Factor 2026 – Live 3 . La terza puntata dei Live Show propone la Jukebox Night, durante la quale i concorrenti devono affrontare nuove sfide musicali.

– . La terza puntata dei Live Show propone la Jukebox Night, durante la quale i concorrenti devono affrontare nuove sfide musicali. Nove, ore 21:30 – Comedy Match . Prima puntata della quarta stagione del programma comico, con artisti impegnati in sfide di improvvisazione.

– . Prima puntata della quarta stagione del programma comico, con artisti impegnati in sfide di improvvisazione. Rai 4, ore 21:18 – Acid . Thriller catastrofico francese nel quale una devastante pioggia acida minaccia la popolazione e costringe una famiglia a cercare una via di salvezza.

– . Thriller catastrofico francese nel quale una devastante pioggia acida minaccia la popolazione e costringe una famiglia a cercare una via di salvezza. Rai 5, ore 21:21 – Ella & John . Film diretto da Paolo Virzì, con Helen Mirren e Donald Sutherland. Una coppia di anziani intraprende un viaggio in camper attraverso gli Stati Uniti.

– . Film diretto da Paolo Virzì, con Helen Mirren e Donald Sutherland. Una coppia di anziani intraprende un viaggio in camper attraverso gli Stati Uniti. Rai Movie, ore 21:10 – Fidanzata in affitto. Commedia con Jennifer Lawrence. Una donna in difficoltà economiche accetta un incarico insolito per aiutare un adolescente timido a uscire dal proprio isolamento.

Stasera su Rai 1: Livatino – Il giudice e i suoi assassini, il finale

Rai 1 propone dalle 21:30 la seconda e ultima puntata di Livatino – Il giudice e i suoi assassini, la miniserie diretta da Michele Placido e interpretata da Giuseppe De Domenico nel ruolo del magistrato Rosario Livatino.

La fiction ripercorre gli ultimi anni della vita del giudice siciliano, assassinato il 21 settembre 1990 da un commando della Stidda, raccontando il suo impegno contro la criminalità organizzata e il difficile rapporto tra il senso del dovere e il desiderio di una vita privata.

Il racconto si sviluppa nell’Agrigentino degli anni Ottanta, in un contesto nel quale i vecchi equilibri mafiosi vengono messi in discussione dall’affermazione di gruppi criminali più giovani e violenti.

La serata comprende gli ultimi due episodi, Nel cuore del conflitto e Il prezzo del coraggio.

Livatino – Nel cuore del conflitto: la trama del terzo episodio

Nel terzo episodio, in onda alle 21:30, il rapporto tra Rosario e Nina diventa sempre più profondo. Per il magistrato si apre la possibilità di costruire una famiglia, ma la crescente pressione delle indagini rende difficile immaginare un futuro lontano dai pericoli della professione.

Livatino continua a lavorare senza compromessi, convinto che la giustizia debba mantenere al centro il rispetto della persona, anche quando si trova davanti a individui accusati di reati gravissimi.

Il suo atteggiamento emerge anche nel confronto con un detenuto disperato, al quale il magistrato cerca di rispondere senza rinunciare ai principi che guidano il proprio lavoro.

Nel frattempo, le indagini sui patrimoni mafiosi diventano sempre più incisive. Livatino concentra l’attenzione sugli interessi economici delle organizzazioni criminali, consapevole che il denaro rappresenta uno degli strumenti fondamentali attraverso i quali la mafia esercita il proprio potere.

La provincia agrigentina viene sconvolta da una violenta guerra tra Cosa Nostra e i gruppi emergenti della Stidda. I giovani criminali cercano di conquistare nuovi spazi, provocando una successione di intimidazioni e omicidi.

Il magistrato continua a seguire le piste investigative, mentre il conflitto si avvicina progressivamente alla sua vita personale.

Livatino – Il prezzo del coraggio: la trama del quarto episodio

Alle 22:40 va in onda Il prezzo del coraggio, l’episodio conclusivo della miniserie.

Rosario Livatino è ormai giudice e firma importanti decreti di confisca contro i patrimoni di Gagliano e di altri esponenti mafiosi, colpendo direttamente gli interessi economici di Cosa Nostra.

L’azione giudiziaria provoca una reazione sempre più aggressiva. Le minacce diventano esplicite e finiscono per coinvolgere anche i familiari del magistrato.

Rosario comprende che la sua attività lo espone a un pericolo concreto, ma continua a rifiutare ogni forma di intimidazione. La decisione di non accettare la scorta aggrava ulteriormente la sua vulnerabilità.

Anche il rapporto con Nina deve confrontarsi con il peso delle responsabilità professionali. Il desiderio di vivere un amore e costruire una famiglia si scontra con la consapevolezza che le persone più vicine a lui potrebbero diventare bersaglio della violenza criminale.

Nel frattempo, i vertici mafiosi decidono che Livatino deve essere eliminato. Il progetto dell’agguato prende forma mentre i giovani appartenenti alla Stidda cercano di consolidare il proprio ruolo nell’organizzazione.

La fiction raggiunge così il tragico epilogo del 21 settembre 1990, quando il magistrato viene assassinato lungo la strada per Agrigento.

Il finale ricorda il coraggio e la coerenza di un uomo che dedicò la propria vita alla giustizia. Rosario Livatino è stato proclamato beato dalla Chiesa cattolica il 9 maggio 2021, diventando il primo magistrato a ricevere questo riconoscimento.

Nel cast figurano anche Leonardo Maltese, Nino Frassica, Michela De Rossi, Ninni Bruschetta e Brenno Placido.

Prima della fiction, Rai 1 propone Cinque Minuti e Affari Tuoi. In seconda serata torna Porta a Porta, con Bruno Vespa.

Stasera su Canale 5: Giorgia – Last Call

Canale 5 dedica la prima serata di martedì 10 novembre 2026 a Giorgia – Last Call, lo spettacolo musicale in onda dalle 21:20 e registrato all’Unipol Forum di Milano.

Il concerto rappresenta l’evento conclusivo del tour della cantante romana, una delle interpreti più apprezzate della musica italiana contemporanea.

La serata ripercorre il percorso artistico di Giorgia attraverso i brani che hanno contribuito a costruire il suo successo, alternando grandi classici del repertorio a canzoni più recenti.

La cantante è accompagnata sul palco da una produzione musicale e scenografica pensata per valorizzare le caratteristiche della sua voce, riconoscibile per estensione, potenza e capacità interpretativa.

Tra gli ospiti speciali figurano Emma, Annalisa e Irama, artisti appartenenti a generazioni e sensibilità musicali differenti.

Le loro partecipazioni arricchiscono il concerto attraverso incontri artistici e momenti di condivisione, mettendo in relazione voci e stili che hanno segnato la musica pop italiana degli ultimi anni.

La serata costituisce anche l’occasione per celebrare una carriera costruita attraverso interpretazioni intense, collaborazioni e una continua ricerca musicale.

Giorgia ha saputo attraversare generi differenti, dalla musica soul al pop, mantenendo una propria identità e un rapporto costante con il pubblico.

Lo spettacolo rappresenta quindi un’alternativa musicale al finale della fiction di Rai 1, proponendo un grande evento dal vivo nella prima serata di Canale 5.

Prima del concerto, la rete trasmette La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui. Al termine dell’evento, intorno alle 00:10, è previsto il TG5.

Stasera su Rai 2: debutta Party Angels

Rai 2 propone alle 21:20 il debutto di Party Angels, il programma che racconta il mondo della notte attraverso le esperienze di tre ragazze impegnate tra locali, spettacoli e organizzazione di eventi.

Il racconto attraversa alcune delle destinazioni europee più conosciute per la vita notturna, da Riccione a Ibiza, passando per Barcellona e Madrid.

Al centro del programma trovano spazio le protagoniste, le loro aspirazioni professionali e i rapporti umani che si sviluppano in ambienti caratterizzati da musica, intrattenimento e incontri continui.

La trasmissione cerca di mostrare anche gli aspetti meno conosciuti del lavoro notturno, spesso associato esclusivamente al divertimento, ma in realtà legato a organizzazione, disciplina e capacità di gestire situazioni impreviste.

Le esperienze delle tre ragazze diventano il punto di partenza per osservare un settore nel quale la dimensione professionale e quella personale tendono a sovrapporsi.

Attraverso viaggi e incontri, il programma racconta le difficoltà e le opportunità di chi sceglie di lavorare nel mondo degli eventi e delle performance.

La puntata arriva dopo TG2 Post. Alle 23:30 Rai 2 prosegue con Il Club – Canzoni sotto la pelle, con ospiti Paola Iezzi e Willie Peyote.

Stasera su Rai 3: Filorosso

Rai 3 trasmette alle 21:15 una nuova puntata di Filorosso 2026, il programma di approfondimento condotto da Antonino Monteleone.

La trasmissione torna a occuparsi dei principali avvenimenti politici, economici e sociali, attraverso interviste, reportage e contributi degli ospiti.

Il programma punta sulla ricostruzione delle vicende attraverso il lavoro giornalistico sul campo, approfondendo le questioni che coinvolgono istituzioni, cittadini e protagonisti dell’attualità.

Le testimonianze permettono di affrontare i temi da prospettive differenti, mentre i servizi cercano di chiarire gli aspetti meno conosciuti delle storie raccontate.

Accanto alle questioni politiche trovano spazio le trasformazioni della società contemporanea e i fenomeni che incidono sulla vita quotidiana.

Il programma mantiene così una formula che unisce approfondimento televisivo e reportage investigativo.

Prima di Filorosso, Rai 3 propone Blob, Generazione Bellezza, Il cavallo e la torre e Un posto al sole. A mezzanotte torna TG3 Linea Notte.

Stasera su Rete 4: Verità nascoste

Rete 4 propone dalle 21:33 una nuova puntata di Verità nascoste, il programma dedicato ai casi di cronaca e ai delitti irrisolti, condotto da Milo Infante.

La trasmissione ricostruisce vicende investigative e giudiziarie attraverso documenti, testimonianze e interventi di esperti.

Al centro dell’approfondimento trovano spazio i casi nei quali continuano a emergere interrogativi, contraddizioni o nuovi elementi capaci di modificare la ricostruzione degli avvenimenti.

Il programma dedica particolare attenzione alle persone direttamente coinvolte nelle vicende, comprese le famiglie delle vittime, che spesso continuano a chiedere risposte e chiarimenti.

Attraverso il confronto tra ospiti e il contributo degli inviati, Verità nascoste cerca di distinguere gli elementi accertati dalle ipotesi ancora in fase di verifica.

La puntata arriva dopo 4 di sera, il programma di approfondimento dell’access prime time di Rete 4.

Stasera su Italia 1: I mercen4ri – Expendables

Italia 1 trasmette alle 21:29 I mercen4ri – Expendables, quarto capitolo della saga cinematografica d’azione, diretto da Scott Waugh e interpretato da Jason Statham, Sylvester Stallone, Megan Fox, 50 Cent e Dolph Lundgren.

La storia segue una nuova missione della squadra di mercenari guidata da Barney Ross e Lee Christmas, professionisti abituati ad affrontare incarichi pericolosi in diverse parti del mondo.

Il gruppo viene coinvolto in un’operazione destinata a impedire che un’organizzazione criminale entri in possesso di armi nucleari, capaci di provocare una crisi internazionale.

La missione si rivela più difficile del previsto e i protagonisti devono confrontarsi con nemici dotati di mezzi, risorse e informazioni che rischiano di compromettere l’intera operazione.

Tra esplosioni, inseguimenti e combattimenti, la squadra cerca di portare a termine l’incarico, ma i rapporti tra i mercenari vengono messi alla prova da decisioni improvvise e perdite dolorose.

Il film mantiene la formula spettacolare della saga, puntando su sequenze d’azione ad alto ritmo e su un gruppo di personaggi caratterizzati da esperienza militare e spirito di squadra.

Accanto ai protagonisti storici trovano spazio nuovi componenti, chiamati a integrarsi in una squadra nella quale fiducia e lealtà rappresentano elementi fondamentali.

In seconda serata, alle 23:15, Italia 1 trasmette D-Tox, thriller con Sylvester Stallone, ambientato in una struttura isolata nella quale un serial killer continua a colpire.

Stasera su La7: diMartedì

La7 propone alle 21:15 una nuova puntata di diMartedì, il programma di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris.

La trasmissione dedica spazio ai principali temi dell’attualità, attraverso interviste, confronti e contributi giornalistici.

Tra le questioni abitualmente affrontate figurano la politica nazionale, l’economia, il lavoro, il costo della vita e gli sviluppi degli scenari internazionali.

Il programma propone un confronto tra rappresentanti delle istituzioni, giornalisti, analisti e ospiti provenienti da esperienze differenti.

Le discussioni si alternano a reportage e approfondimenti che cercano di ricostruire le conseguenze delle decisioni politiche sulla società.

La serata arriva dopo Otto e mezzo, mentre dopo mezzanotte è previsto il TG La7 Notte.

Stasera su TV8: X Factor 2026, la Jukebox Night

TV8 trasmette alle 21:40 X Factor 2026, proponendo in chiaro il terzo appuntamento dei Live Show.

La puntata è dedicata alla Jukebox Night, una serata nella quale i concorrenti devono confrontarsi con un repertorio musicale scelto attraverso una formula particolare.

La sfida mette alla prova la loro capacità di interpretare brani differenti da quelli abitualmente proposti, richiedendo adattamento, personalità e attenzione agli arrangiamenti.

Ogni esibizione rappresenta un’occasione per dimostrare i progressi compiuti durante la preparazione, ma anche per cercare di conquistare il pubblico e proseguire nella competizione.

La fase dei Live Show rende il percorso dei concorrenti sempre più impegnativo, perché ogni puntata può modificare gli equilibri tra le squadre e portare a nuove eliminazioni.

Accanto alle performance musicali trovano spazio le valutazioni dei giudici e i momenti di confronto sul palco.

Prima di X Factor, TV8 trasmette Foodish, dedicato alla scoperta di locali e specialità gastronomiche.

Stasera sul Nove: Comedy Match

Nove propone alle 21:30 Comedy Match, con la prima puntata della quarta stagione del programma dedicato all’improvvisazione comica.

La formula mette a confronto artisti chiamati a inventare situazioni, battute e personaggi attraverso sfide che richiedono rapidità, creatività e capacità di adattamento.

I concorrenti devono affrontare prove differenti, costruendo momenti comici senza poter contare su un copione interamente preparato.

L’imprevisto diventa uno degli elementi fondamentali dello spettacolo, perché le reazioni degli artisti e il loro modo di interagire possono trasformare una semplice situazione in uno sketch.

Il programma punta sul ritmo delle esibizioni e sul confronto tra personalità artistiche differenti, proponendo un’alternativa leggera ai talk politici e ai programmi di approfondimento delle altre reti.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di martedì 10 novembre 2026 spiccano I mercen4ri – Expendables su Italia 1, Acid su Rai 4, Ella & John su Rai 5, Fidanzata in affitto su Rai Movie e Déjà Vu – Corsa contro il tempo sul canale 20.

Acid, thriller francese diretto da Just Philippot, racconta una catastrofe ambientale provocata da una pioggia estremamente corrosiva. Michal, la compagna Élise e la figlia Selma devono cercare riparo mentre il fenomeno minaccia di distruggere tutto ciò che incontra.

Su Rai 5 va in onda Ella & John, film diretto da Paolo Virzì. I protagonisti, interpretati da Helen Mirren e Donald Sutherland, sono una coppia di anziani che decide di sfuggire alle cure e alle preoccupazioni dei familiari per affrontare un ultimo viaggio attraverso l’America.

Rai Movie propone Fidanzata in affitto, commedia con Jennifer Lawrence. Maddie, giovane donna in difficoltà economiche, accetta l’insolita proposta dei genitori di un adolescente molto riservato, che desiderano aiutarlo ad acquisire maggiore sicurezza prima dell’università.

Il canale 20 trasmette Déjà Vu – Corsa contro il tempo, thriller fantascientifico con Denzel Washington. Un agente federale cerca di impedire un attentato utilizzando una tecnologia capace di osservare gli avvenimenti del passato.

Iris dedica la serata al western Un dollaro d’onore, con John Wayne, Dean Martin e Ricky Nelson, mentre TwentySeven sceglie la commedia romantica Il principe delle donne, con Eddie Murphy.

Cine34 propone Anche se è amore non si vede, con Ficarra e Picone. La5 trasmette Sex and the City 2, mentre La7Cinema sceglie Pensieri pericolosi, con Michelle Pfeiffer.

In seconda serata, Rai 4 propone Operation Napoleon, thriller ambientato in Islanda, mentre Rai Movie trasmette The Double.

I film su Sky Cinema martedì 10 novembre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Nel tepore del ballo. Film del 2026 diretto da Pupi Avati, con Massimo Ghini, Isabella Ferrari e Giuliana De Sio. Gianni Riccio, celebre conduttore televisivo, viene travolto da uno scandalo finanziario che compromette la sua carriera. Costretto a confrontarsi con il fallimento personale, decide di tornare nei luoghi dell’infanzia alla ricerca di ricordi e relazioni che possano aiutarlo a ricostruire la propria vita.

Sky Cinema Uno, ore 22:55 – Il Ministero della Guerra Sporca. Action diretto da Guy Ritchie, con Henry Cavill, Alan Ritchson ed Eiza González. Durante la Seconda guerra mondiale, un gruppo di uomini viene reclutato per compiere una missione segreta contro le forze naziste. L’operazione richiede abilità, coraggio e metodi lontani dalle procedure militari tradizionali.

Sky Cinema Due, ore 21:15 – The Wolf of Wall Street. Film diretto da Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, Jonah Hill e Margot Robbie. Ispirato alla storia di Jordan Belfort, racconta l’ascesa di un broker finanziario nella New York degli anni Novanta, tra ricchezza, truffe e eccessi.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Jurassic World. Film d’avventura diretto da Colin Trevorrow, con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Un nuovo parco dedicato ai dinosauri attira visitatori da tutto il mondo, ma la creazione di una specie geneticamente modificata provoca una pericolosa emergenza.

Sky Cinema Collection, ore 23:25 – Jurassic World – Il regno distrutto. Secondo capitolo della nuova trilogia, con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard. Owen e Claire tornano sull’isola dei dinosauri per cercare di salvare gli animali da un’eruzione vulcanica, ma scoprono un progetto criminale legato al loro sfruttamento.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Wonder. Film drammatico diretto da Stephen Chbosky, con Jacob Tremblay, Julia Roberts e Owen Wilson. Auggie Pullman, bambino nato con una malformazione facciale, affronta per la prima volta la scuola tradizionale, confrontandosi con pregiudizi, amicizie e difficoltà personali.

Sky Cinema Family, ore 23:00 – Paddington 2. Seconda avventura cinematografica del celebre orsetto, con Hugh Grant e Hugh Bonneville. Paddington viene accusato ingiustamente del furto di un prezioso libro e deve dimostrare la propria innocenza.