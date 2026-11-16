Lunedì 16 novembre, su Rai 1, debutta 177 giorni Il rapimento di Farouk. Il titolo è proposto dalle ore 21:25 circa.

177 giorni Il rapimento di Farouk prima puntata, regista e dove è girata

177 giorni Il rapimento di Farouk è una produzione originale delle società Rai Fiction e Bim Produzione. La sceneggiatura, scritta da Antonio Manca, Vincenzo Marra e Lea Tafuri, è basata sul libro Mio figlio Farouk. Anatomia di un rapimento e racconta un fatto realmente accaduto. Al centro della trama, infatti, c’è il sequestro del piccolo Farouk Kassam, avvenuto in Costa Smeralda il 15 gennaio 1992.

La regia è curata da Carlo Carlei. La miniserie è formata da un totale di tre puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 120 minuti. Il 16 novembre è proposta la prima, mentre 24 ore più tardi, il 17 novembre, è mandato in onda il secondo episodio. Per vedere il terzo, infine, occorre attendere il 23 novembre. Le riprese si sono svolte in diverse località della Sardegna e della Campania.

177 giorni Il rapimento di Farouk prima puntata, la trama

Nella prima puntata di 177 giorni Il rapimento di Farouk è il gennaio del 1992. In Costa Smeralda vive la famiglia Kassam, formata dal padre Fateh Kassam, dalla madre Marion e da due bambini, Farouk e la sorellina Nour. La loro routine quotidiana viene sconvolta nella giornata del 15 gennaio, quando il piccolo Farouk, di appena 7 anni, è rapito.

Il padre Fateh, diffidente nei confronti delle forze dell’ordine e ignaro delle regole del banditismo sardo, rifiuta di trattare con i sequestratori. Gli inquirenti, intanto, indagano, seppur senza risultati.

Spoiler finale

In 177 giorni Il rapimento di Farouk, la vicenda della scomparsa del piccolo finisce al centro del lavoro di due giornalisti, Marco Uras e Valeria Loi. I due seguono il caso ed entrano in conflitto a causa di una notizia pubblicata senza condividerla. In poco tempo la notizia del rapimento diventa centrale nel dibattito dell’opinione pubblica, al punto che Papa Giovanni Paolo II lancia un appello per la liberazione del bambino. Fateh, nel frattempo, sceglie di rischiare la vita in prima persona e indagare autonomamente.

177 giorni Il rapimento di Farouk prima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati in 177 giorni Il rapimento di Farouk.