Stasera in tv mercoledì 25 giugno 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto? Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Giuseppe Brindisi, Zona bianca.

Stasera in tv mercoledì 25 giugno 2025, Rai

Su Rai2, alle 21.20, il telefilm Delitti in Paradiso, con Don Gilet, Don Warrington, Elizabeth Bourgine. Titolo dell’episodio di stasera: “Il giustiziere”. Un truffatore, specializzato in truffe online a danno di donne in cerca del grande amore, viene trovato morto nella sua villa proprio mentre sta per essere raggiunto dalla sua ultima inconsapevole preda. Le indagini di Mervin (Don Gilet) puntano su un tassista, amico della vittima.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Chi l’ha visto? Artur fa colazione al bar con un amico, chiacchierando e scherzando, e dopo poche ore viene trovato morto a casa. I familiari non hanno mai creduto al suicidio e hanno sempre lottato contro l’archiviazione. Dopo nove anni, la Procura ha deciso di riaprire il caso. Federica Sciarelli ne parla questa sera.

Su Rai5, alle 21.15, il programma Art Night. Il reportage presentato oggi da Neri Marcorè è dedicato al Correggio (1489-1534), uno dei maggiori pittori del Rinascimento italiano, riscoperto nei secoli insieme ad alcune opere, come la Camera della Badessa nel Convento di S. Paolo a Parma.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Tre giorni dopo l’ultima puntata domenicale della stagione Giuseppe Brindisi è di nuovo in video con una nuova puntata del suo programma nato nel 2021. Da questa settimana, infatti, il talk si sposta per tutta l’estate al mercoledì per continuare a parlare di politica, economia e cronaca.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality L’isola dei famosi. Stasera a Cayo Cochinos, in Honduras, si delinea il quadro definitivo dei naufraghi che tra pochi giorni parteciperanno alla finalissima di questa 19° edizione. E’ dunque il momento delle ultime prove sulla spiaggia, presentate da Pierpaolo Pretelli e commentate in studio da Simona Ventura.

Su La7, alle 21.20, il documentario del 2025, di Giorgia Furlan, Magma Mattarella, il delitto perfetto. Perché a distanza di 45 anni non sappiamo ancora chi ha ucciso Piersanti Mattarella? Quali legami uniscono quell’omicidio al caso Moro? Il documentario di Giorgia Furlan cerca le risposte.

Su Nove, alle 21.30, il talent Like a Star. Settima e ultima puntata eliminatoria del talent condotto da Amadeus. Oggi si sceglie l’ultimo finalista tra i sei team “tematici” che si esibiscono davanti ai giudici Serena Brancale, Elio e Rosa Chemical. La finale è prevista mercoledì 2 luglio.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Casa a prima vista. Ancora una volta Ida Di Filippo, Mariana D’Amico, Gianluca Torre si sfidano per riuscire a trovare la casa perfetta per un acquirente e assecondare le sue infinite richieste. I protagonisti di oggi sono Luigi e Giulia che cercano un bilocale.

I film di questa sera mercoledì 25 giugno 2025

Su Rai1, alle 21.30, il film commedia del 2011, di Massimiliano Bruno, Nessuno mi può giudicare, con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Rocco Papaleo. Rimasta vedova, Alice (Paola Cortellesi) scopre che il marito l’ha lasciata piena di debiti. Costretta a rinunciare alla vita agiata, si trasferisce in un quartiere popolare e, per racimolare qualche soldo, decide di fare la escort. Ma poi s’innamora di Giulio (Raoul Bova) e le cose si complicano.

Su Tv8, alle 21.30, il film drammatico del 1988, di Barry Levinson, Rain Man – L’uomo della pioggia, con Dustin Hoffman, Tom Cruise. Stati Uniti. Alla morte del padre, il giovane venditore d’auto Charlie Babbit scopre di avere un fratello autistico, unico erede del patrimonio di famiglia. Decide d’incontrarlo.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film thriller del 2011, di Neil Burger, Limitless, con Bradley Cooper, Robert De Niro, Anna Friel. Eddie Morra, scrittore in crisi, assume una droga che esalta le capacità intellettive. In breve diventa un asso della finanza, ma iniziano a manifestarsi anche degli effetti collaterali.

Su Iris, alle 21.15, il film commedia del 2002, di Steven Spielberg, Prova a prendermi, con Leonardo DiCaprio. Frank Abagnale, giovane e abilissimo maestro della truffa, cambia identità più velocemente dei vestiti. Ma deve fare i conti con l’integerrimo agente dell’Fbi Carl Hanratty.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 1995, di Rob Reiner, Il Presidente – Una storia d’amore, con Michael Douglas, Annette Bening. Il Presidente americano Andrew Shepard s’innamora di Sidney, impacciata avvocatessa di una lobby ecologista. Ma le elezioni sono alle porte e i suoi avversari politici ne approfittano.

Stasera in tv mercoledì 25 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2024, di Jordan Weiss, Sweethearts, con Nico Hiraga, Kiernan Shipka. Due matricole del college, Jamie e Ben, decidono di rompere con i loro fidanzati del liceo durante le vacanze del Ringraziamento. Questa decisione li porterà a trascorrere una notte selvaggia nella loro città natale.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1979, di Don Siegel, Fuga da Alcatraz, con Clint Eastwood, Patrick McGoohan. California, 1962. Frank Morris trasferito nel carcere di massima sicurezza di Alcatraz, fugge con i compagni Clearence e John. L’evasione scatena l’ira del direttore Warden.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2008, di Eric Brevig, Viaggio al centro della Terra, con Brendan Fraser. Dieci anni dopo la scomparsa del fratello, lo scienziato Trevor entra in possesso dei suoi appunti e si convince di doverlo cercare in Islanda. Lì vivrà un’avventura incredibile.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2024, di Gabriele Muccino, Fino alla fine, con Saul Nanni, Elena Kampouris. Sophie, giovane americana, è in vacanza a Palermo con la sorella Rachel. L’ultimo giorno del suo soggiorno in Sicilia, la ragazza incontra Giulio: saranno proprio queste 24 ore a cambiare il corso della sua vita.