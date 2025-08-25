Lunedì 25 agosto esordisce Sonic Prime. La serie tv, con protagonista il celebre personaggio animato, debutta su Nickelodeon, rete fruibile sul canale 605 di Sky.

Sonic Prime, regista e dove è girata

Sonic Prime è una realizzazione delle società WildBrain Studios, Netflix Animation, Sega of America e Man of Action Entertainment. Il titolo ha debuttato nel 2022 e, da quel momento, sono state realizzate tre stagioni, per un totale di 23 episodi. Ognuno di essi ha una durata di circa 40 minuti.

Nickelodeon ne propone due al giorno, a partire dalle ore 17:30 circa. La sceneggiatura è scritta da Justin Peniston e Duncan Rouleau ed è ambientata subito dopo gli eventi accaduti nel videogioco Sonic Adavance 3, pubblicato nel 2004. La regia, invece, è di Erik Wiese e Kiran Sangherra.

Al centro della trama c’è Sonic. Il celebre personaggio animato è apparso, per la prima volta, nel 1991 ed ha ottenuto, nel corso degli anni, un grande successo. Prendendo in considerazione solamente i videogiochi, ad esempio, i titoli a lui dedicati hanno registrato più di 80 milioni di copie vendute.

Sonic Prime, la trama

Durante la serie, il protagonista ha un nuovo scontro con l’acerrimo nemico Dottor Eggman. Quest’ultimo ha appena scoperto una misteriosa gemma, che dà, a chi ne è in possesso, un incredibile potere. L’antagonista ha le idee chiare e vorrebbe utilizzare questo nuovo strumento per riuscire, finalmente, a conquistare il mondo.

Sulla sua strada, però, trova ancora una volta il protagonista, pronto a salvare il Pianeta insieme ai fidati Tails, Knuckles, Amy e Rouge. Ben presto, i due nemici si affrontano in una grande battaglia, al termine della quale il personaggio principale, in maniera imprudente, distrugge la gemma.

Spoiler finale

Nel corso di Sonic Prime, la rottura dello strumento misterioso ha delle conseguenze gravissime e spedisce il personaggio principale in un mondo parallelo. Esso è chiamato New Yoke City ed è un luogo dominato da un tiranno, nel quale vige un clima di vero e proprio terrore. Ben presto, Sonic si rende conto che, per tornare alla normalità, dover affrontare, nel mondo parallelo, cinque temibili omologhi del Dottor Eggman. Al suo fianco, però, può contare sul sostegno di nuovi amici.

Sonic Prime, il cast

Di seguito il cast dei personaggi protagonisti di Sonic Prime, serie tv animata visibile tutti i pomeriggi su Nickelodeon, che prende il via lunedì 25 agosto.

Sonic;

Shadow;

Miles “Tails” Prower;

Knuckles;

Amy Rose;

Rouge BatM

Big Cat;

Dr. Eggman;

Mitsuaki Kanuka;

Orbot;

Cubot.