Si intitolano Marie, Per un bene superiore e Ciò che si vede e ciò che non si vede gli episodi in onda lunedì 25 agosto di Chicago PD. La serie tv è proposta, dopo una settimana di pausa, dalle ore 21:15 circa, su Italia 1.

Chicago PD Marie, regista e dove è girata

Chicago PD, come preannunciato, torna nei palinsesti della rete Mediaset dopo lo stop dello scorso 18 agosto. In tale data, infatti, Italia 1 ha proposto le partite di calcio valevoli per la Coppa Italia.

Creata da Dick Wolf, Derek Haas, Michael Brandt e Matt Olmstead, la serie, appartenente al genere poliziesco, è realizzata dalle Wolf Entertainment ed Universal Television.

Coloro che hanno scritto la sceneggiatura degli episodi sono Gwen Sigan, Gavin Harris, Matthew Browne, Mellori Velasquez e Joe Halpin. La regia, invece, è di Chad Saxton, Victor Macias, Takashi Doscher, Marc Roskin e John Hyams. Le riprese si sono svolte a Chicago.

Chicago PD Marie, la trama

Nel corso dell’appuntamento Marie di Chicago PD, i protagonisti sono allertati dopo che Cronin è tornato all’opera. Il serial killer prende di mira Zoe e prova a rapirla all’interno della casa della famiglia affidataria. Fra l’aguzzino e la vittima nasce una colluttazione, a causa della quale la giovane rimane ferita in modo grave. La polizia, allora, dà il via ad una caccia all’uomo per tutta la città.

A seguire prende il via l’episodio intitolato Per un bene superiore. In esso, Reid chiede a tutte le squadre di partecipare ad una iniziativa incentrata alla riduzione della violenza. A Voight ed ai suoi agenti è affidato il compito di presidiare Lawndale.

Ciò che si vede e ciò che non si vede, la trama

La serata del 25 agosto in compagnia di Chicago PD procede con l’episodio Ciò che si vede e ciò che non si vede. In esso, Burgess deve consegnare un importante lavoro extra a Reid. Non riuscendo a concentrarsi a casa, la protagonista inizia a frequentare un diner. Nel locale, tuttavia, avviene una sparatoria, che costa la vita a cinque persone.

Chicago PD Marie, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della dodicesima stagione di Chicago PD, in onda ogni lunedì in prima serata su Italia 1 e in streaming mediante Mediaset Infinity.