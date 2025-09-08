Esordisce in chiaro oggi, lunedì 8 settembre, la serie tv Black Lightning. Il titolo è visibile, dalle ore 21:15 circa, su Warner TV, rete appartenente al gruppo Warner Bros. Discovery è visibile sul canale 37 del digitale terrestre.

Black Lightning serie tv, regista e dove è girata

Realizzata dalle Berlanti Productions, Akil Productions, DC Entertainment e Warner Bros. Television, il titolo si inserisce all’interno del fortunato genere dei supereroi. L’ideatore del progetto è Salim Akil.

La serie tv ha debuttato nel 2018 in Gran Bretagna, presso la rete The CW, ed è composta da un totale di quattro stagioni. La prima, al via l’8 settembre su Warner TV, è composta da 13 episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa 45 minuti.

Le riprese si sono svolte nei pressi di Atlanta, negli Stati Uniti. La regia è del già citato Salim Akil, oltre che di Mark Tonderai, Oz Scott, Benny Boom e Rose Troche. La sceneggiatura, invece, è firmata da Charles Holland, Adam Giaudrone, Jan Nash, Pat Charles e Lamont Magee.

Black Lightning serie tv, la trama

Il protagonista di Black Lightning è Jefferson Pierce. Quest’ultimo lavora come preside presso il Garfield High School, istituto scolastico posto nella cittadina Freeland, in Georgia.

Il personaggio principale custodisce un segreto decisamente molto importante. Fino a pochi anni prima, infatti, si celava dietro al supereroe chiamato Black Lightning, presidio di difesa della città grazie alla sua capacità di controllare ed utilizzare l’elettricità.

Tuttavia, ha deciso di interrompere quella vita, decisamente frenetica e rischiosa, per stare vicino all’ex moglie Lynn Stewart e, soprattutto, alle giovani figlie Anissa e Jennifer.

Spoiler finale

Ben presto, la situazione a Freeland precipita. I The 100, una banda criminale guidata dallo spietato Tobias Whale, iniziano a compiere una serie di malefatte, che mettono in pericolo l’intera popolazione civile. Il protagonista, preoccupato per le possibili conseguenze sulle figlie, decide di non stare a guardare e riportare in vita il supereroe Black Lightning.

Black Lightning serie tv, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della serie tv Black Lightning, al via in chiaro lunedì 8 settembre, dalle ore 21:15 circa su Warner TV.