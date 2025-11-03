Prosegue lunedì 3 novembre, con la puntata La cosa nel buio, la prima stagione di IT Welcome to Derry. La serie tv, ispirata alla famosa saga di Stephen King, è proposta, in Italia, su Sky Atlantic dalle ore 21:15.

IT Welcome to Derry La cosa nel buio, regista e dove è girata

Girata in Canada, fra Toronto e Port Hope, la produzione è realizzata dalla Warner Bros. Television Studios e Vertigo Entertainment. Gli ideatori sono Jason Fuchs e Brad Caleb Kane, che mediante il titolo hanno voluto realizzare il prequel dei film IT e di IT Capitolo Due, usciti nei cinema nel 2017 e 2019.

La regia degli appuntamenti è firmata da Antony Muschietti. In totale, la prima stagione è composta da otto episodi, ognuno dei quali ha una durata di circa un’ora. Sky, mediante la rete Sky Atlantic, li propone con cadenza settimanale, nel prime time del lunedì. La piattaforma satellitare garantisce la contemporaneità con gli Stati Uniti. Qui, infatti, la serie è visibile la domenica, su HBO.

IT Welcome to Derry La cosa nel buio, la trama

Nel corso dell’appuntamento La cosa nel buio di IT Welcome to Derry, i protagonisti devono affrontare le conseguenze del massacro al cinema avvenuto sul finire del primo appuntamento. Lily, sopravvissuta all’evento, è titubante nel fornire la sua testimonianza e, al tempo stesso, inizia ad avvertire delle strane presenze e ad avere delle visioni inquietanti.

Intanto, i sospetti delle autorità, per quel che è accaduto, si concentrano su Hank Grogan. Nonostante abbia un alibi, diventa subito il primo sospettato. Tale fatto desta grande preoccupazione nella figlia Ronnie, a sua volta alle prese con delle apparizioni inspiegabili.

Arriva in città la famiglia di Leroy Hanlon

Nel frattempo, durante IT Welcome to Derry del 3 novembre, arriva in città la famiglia di Leroy Hanlon e tutti insieme si sistemano nella loro nuovo casa a Derry. Non mancano, però, i problemi. La moglie Charlotte, dal primo istante, avverte una strana sensazione. Il figlio Will, invece, ha dei problemi a scuola ed è preso di mira dai bulli.

IT Welcome to Derry La cosa nel buio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante IT Welcome to Derry.