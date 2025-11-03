Uomini e Donne polemica Ciro Gianmarco Martina Cristina ascolti

C’è una questione che, da giorni, sta tenendo banco soprattutto sui social. Si tratta della polemica fra Ciro, Gianmarco, Martina e Cristina, che è stata affrontata a Uomini e Donne facendo lievitare gli ascolti.

Uomini e Donne polemica Ciro Gianmarco Martina Cristina, a cosa sono dovute le tensioni

La querelle è stata affrontata nel medesimo luogo in cui si è creata, ovvero gli studi di Uomini e Donne. I principali protagonisti sono Ciro Solimeno e Gianmarco Steri, al centro delle puntate della scorsa stagione del dating show, quando si sono contesi Martina De Iannon. Dopo lunghe puntate scandite da polemiche e discussioni, la ragazza ha scelto di uscire dal format insieme a Ciro.

Gianmarco è tornato a Uomini e Donne in qualità di tronista e, a sua volta, è finito al centro della contesa di varie corteggiatrici. Alla fine, ha scelto di uscire insieme a Cristina. Sono passate, ora, diverse settimane, ma la situazione si è completamente ribaltata.

Uomini e Donne polemica Ciro Gianmarco Martina Cristina, il 28 ottobre la resa dei conti

A Uomini e Donne, la polemica fra Ciro, Gianmarco, Martina e Cristina è diventato il tema principale di discussione nel corso della puntata del 29 ottobre. Un appuntamento, questo, al quale hanno partecipato tutti i protagonisti, fatta eccezione per Martina.

Nella discussione, come oramai è noto, hanno trovato conferme, almeno parzialmente, le indiscrezioni che circolavano via social. Martina, infatti, ha lasciato Ciro ed ha iniziato una frequentazione con Gianmarco. Quest’ultimo ha ammesso di essere nella fase iniziale di una conoscenza. Ciò ha provocato non poca rabbia in Ciro, che ha affermato di “meritare rispetto” ed ha affermato: “Martina mi ha lasciato perché, a suo dire, in questo momento della sua vita ha bisogno di una persona pronta sotto l’aspetto economico e anche umano“.

Un incontro che ha in parte chiarito la situazione ma che, a causa dell’assenza di Martina, potrebbe non aver chiuso definitivamente la questione.

Le dinamiche che si autoalimentano e gli ascolti

Uomini e Donne, con la polemica fra Ciro, Gianmarco, Martina e Cristina, ha mostrato la capacità di creare delle dinamiche in grado di autoalimentarsi specie sui social, con una interconnessione costante fra i media, oltre che fra i format di De Filippi, soprattutto tra il dating show e Temptation Island.

Martina, d’altronde, è divenuta nota grazie allo show di prima serata e da qui è passata a Uomini e Donne ed il suo trono ha catturato le attenzioni del pubblico, che continua ad interessarsi alla vicenda nonostante siano passati oramai anni.

Un caso più unico che raro, che porta beneficio negli ascolti. Uomini e Donne, capace di per sé di ottenere dati Auditel eccezionali, il 29 ottobre ha registrato il 24,5% di share. Ma è il risultato in Total Audience ad essere da record. Il format, tenendo in considerazione le fruizioni con i dispositivi mobili, cresce di oltre 300 mila telespettatori, con un incremento di oltre 2 punti percentuali di share. Numeri molto importanti, quasi tre volte più alti di quelli normali, e che avvicinano Uomini e Donne ai grandi eventi televisivi.