Su Netflix è disponibile Avatar La leggenda di Aang 2, seconda stagione della serie live action ispirata al celebre universo animato di Nickelodeon. I nuovi episodi sono usciti il 25 giugno 2026 e portano avanti il viaggio di Aang, Katara e Sokka dopo la battaglia che ha salvato la Tribù dell’Acqua del Nord.

La nuova stagione segue il gruppo mentre entra nel Regno della Terra. Aang deve continuare ad apprendere il controllo degli elementi e convincere il misterioso Re della Terra ad aiutare la resistenza contro la Nazione del Fuoco e il suo sovrano Ozai.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Avatar La leggenda di Aang 2

Avatar La leggenda di Aang 2 prosegue il racconto del giovane Avatar, l’unica persona capace di padroneggiare aria, acqua, terra e fuoco. Dopo la vittoria solo parziale ottenuta nella prima stagione, Aang capisce che la guerra contro la Nazione del Fuoco è tutt’altro che conclusa.

La seconda stagione approfondisce soprattutto il viaggio nel Regno della Terra, la minaccia di Azula, l’esilio di Zuko e Iroh e l’arrivo di un personaggio amatissimo dai fan: Toph Beifong, prodigiosa dominatrice della terra cieca e indipendente.

Gordon Cormier torna nel ruolo di Aang, affiancato da Kiawentiio come Katara e Ian Ousley come Sokka. Il trio entra in una fase più complessa della propria avventura, tra nuove alleanze, città apparentemente sicure e nemici capaci di agire nell’ombra.

Tra i personaggi centrali restano anche Zuko, tormentato dalla propria identità e dal rapporto con il padre, e Azula, sempre più determinata a dimostrare di essere l’erede perfetta del Signore del Fuoco.

Dove è stata girata Avatar La leggenda di Aang 2?

Avatar La leggenda di Aang 2 è stata realizzata in British Columbia, in Canada. La produzione ha utilizzato set esterni e studi per ricreare le città, le foreste, i palazzi e le ambientazioni fantastiche del Regno della Terra.

Uno degli elementi più imponenti della stagione è la ricostruzione di Ba Sing Se, la grande capitale del Regno della Terra. Per la serie è stato costruito un vasto set pratico all’aperto, pensato per rendere la città più concreta e monumentale rispetto agli ambienti visti nella prima stagione.

L’uso di set reali, scenografie fisiche ed effetti visivi permette alla serie di rendere più credibili le tecniche di dominio degli elementi e le diverse culture del mondo di Avatar. La seconda stagione amplia infatti il viaggio dei protagonisti, passando dalle terre devastate dalla guerra a luoghi apparentemente protetti ma pieni di segreti.

Trama della serie tv Avatar La leggenda di Aang 2

La trama di Avatar La leggenda di Aang 2 riparte dopo la battaglia della Tribù dell’Acqua del Nord. Aang, Katara e Sokka hanno fermato temporaneamente l’avanzata della Nazione del Fuoco, ma la guerra continua e il tempo a disposizione dell’Avatar è sempre meno.

Aang deve trovare un maestro capace di insegnargli il dominio della terra. Durante il viaggio incontra Toph Beifong, ragazza cieca nata in una famiglia ricchissima e iperprotettiva. Dietro l’immagine fragile che i genitori hanno costruito intorno a lei, Toph nasconde un talento straordinario: riesce a percepire le vibrazioni del terreno e a combattere con una forza fuori dal comune.

Il gruppo raggiunge poi Ba Sing Se, città enorme e apparentemente lontana dalla guerra. Qui, però, Aang e i suoi amici scoprono che le autorità cercano di negare tutto ciò che sta accadendo nel mondo. La popolazione vive sotto un sistema di controllo e propaganda che impedisce di parlare apertamente della Nazione del Fuoco.

Parallelamente, Zuko e lo zio Iroh cercano di sopravvivere nel Regno della Terra dopo essere diventati nemici della loro stessa nazione. Zuko continua a essere diviso tra il desiderio di tornare a casa e la possibilità di costruire una vita diversa da quella imposta da Ozai.

Nel frattempo, Azula riceve il compito di rintracciare il fratello e riportarlo dalla parte della Nazione del Fuoco. La giovane principessa diventa così una minaccia sempre più pericolosa non soltanto per Zuko, ma anche per Aang e i suoi compagni.

Spoiler finale

Il finale di Avatar La leggenda di Aang 2 porta le vicende dei protagonisti a un punto di svolta e lascia aperti diversi conflitti in vista della terza stagione, già confermata come capitolo conclusivo.

Aang compie passi importanti nel suo percorso come Avatar, ma comprende che imparare a dominare gli elementi non basta: per fermare Ozai deve anche capire come guidare un mondo spaccato dalla guerra, dalla paura e dalla propaganda.

Ba Sing Se si rivela molto meno sicura di quanto sembri. Dietro l’immagine di una città pacifica, emerge un sistema fondato sul controllo dell’informazione e sulla repressione di chi prova a raccontare la verità. Questa scoperta cambia il modo in cui Aang, Katara, Sokka e Toph guardano al Regno della Terra.

Anche Zuko arriva a una fase decisiva della propria evoluzione. Il rapporto con Iroh e la distanza dalla Nazione del Fuoco lo costringono a chiedersi chi sia davvero, mentre Azula continua ad avvicinarsi con un piano capace di mettere in pericolo tutti.

La stagione si chiude quindi con un cliffhanger, preparando lo scontro finale tra Aang, Ozai e la Nazione del Fuoco.

Cast completo di Avatar La leggenda di Aang 2

Gordon Cormier : Aang

: Aang Kiawentiio : Katara

: Katara Ian Ousley : Sokka

: Sokka Dallas Liu : Zuko

: Zuko Elizabeth Yu : Azula

: Azula Paul Sun-Hyung Lee : Iroh

: Iroh Daniel Dae Kim : Signore del Fuoco Ozai

: Signore del Fuoco Ozai Miya Cech : Toph Beifong

: Toph Beifong Momona Tamada : Ty Lee

: Ty Lee Thalia Tran : Mai

: Mai Chin Han : Long Feng

: Long Feng Hoa Xuande : Professor Zei

: Professor Zei Justin Chien : Re Kuei

: Re Kuei Amanda Zhou : Joo Dee

: Joo Dee Crystal Yu : Lady Beifong

: Lady Beifong Kelemete Misipeka : The Boulder

: The Boulder Lourdes Faberes : Generale Sung

: Generale Sung Rekha Sharma : Amita

: Amita Terry Chen : Jeong Jeong

: Jeong Jeong Dolly de Leon : Lo e Li

: Lo e Li Lily Gao : Ursa

: Ursa Madison Hu : Fei

: Fei Dichen Lachman: Yangchen

Dove vedere Avatar La leggenda di Aang 2 in streaming

Avatar La leggenda di Aang 2 è disponibile in streaming su Netflix con tutti gli episodi della seconda stagione.

La serie live action proseguirà con una terza stagione, già completata sul piano produttivo, che chiuderà il racconto di Aang, Katara, Sokka, Toph e Zuko.